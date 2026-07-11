Doanh nghiệp sở hữu 'đất vàng' 79 Lạc Trung biến động cổ đông, huy động vốn để triển khai dự án

Doanh nghiệp chưa đầy '1 tuổi' trở thành công ty mẹ Textaco

Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco, MCK: TET, sàn HNX) công bố đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 2/7.

Theo đó, công ty đã hoàn tất chào bán toàn bộ 56,5 triệu cổ phiếu, tương đương 990% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Qua đó, doanh nghiệp có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ hơn 57 tỷ đồng lên mức 622 tỷ đồng, tức gấp 11 lần ban đầu.

Cổ phiếu phát hành đợt này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Textaco công bố danh sách 5 nhà đầu tư trong nước tham gia đợt chào bán gồm 2 tổ chức và 3 cá nhân.

Sau đợt chào bán, 5 nhà đầu tư này sở hữu tổng cộng 91,94% vốn điều lệ TET. Trong đó, Công ty TNHH F1 Housing (F1 Housing) nắm tới 84,15% vốn sau khi mua vào 52,3 triệu cổ phiếu của đợt chào bán đợt này. Đáng nói, tổ chức này không sở hữu cổ phiếu TET nào trước đợt chào bán.

Nguồn: TET

Theo tìm hiểu, F1 Housing được thành lập tháng 8/2025 dưới hình thức công ty cổ phần, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở tại Tòa nhà Mipec Tower số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.

Với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân, trong đó, cổ đông Trần Đức Nam góp 50%, ông Nguyễn Vĩnh Phúc góp 40% đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT và Phạm Xuân Thành góp 10%.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc. Cơ cấu cổ đông lúc này còn 2 thành viên là ông Nguyễn Vĩnh Phúc và Trần Đức Nam mỗi người nắm 50%.

Đầu tháng 4/2026, cổ đông Bùi Xuân Nhạc thay thế Trần Đức Nam nắm 50% cổ phần, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Vĩnh Phúc vẫn giữ nguyên. Sau sự xuất hiện của cổ đông mới, đến ngày 15/4/2026, F1 Housing tăng vọt vốn điều lệ lên mức 3.300 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cá nhân trên vẫn giữ nguyên.

Ngoài vai trò tại F1 Housing, ông Nguyễn Vĩnh Phúc còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty CP F1 Homes, Công ty CP F1 Hospitality Group, Công ty CP Phát triển Bất động sản F1 Land, Công ty TNHH Light Housing Hương Sơ, Công ty CP Liên hợp Thực phẩm.

Trong những cái tên kể trên, Công ty CP F1 Homes được giao làm chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá (tên thương mại Eco Hill), phường Thủy Xuân, TP.Huế. Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 8.600 m², hơn 454 căn hộ.

Phối cảnh Dự án Eco Hill tại Bàu Vá, phường Thủy Xuân (TP.Huế)

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 530 tỷ đồng trong đó vốn góp của chủ đầu tư chiếm 65,06% và vốn huy động chiếm 34,94%. Dự án này đã được khởi công hồi tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động quý II/2028.

Huy động hơn 1.100 tỷ đồng cho 2 dự án bất động sản

Trở lại đợt chào bán của Textaco, với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp này thu về 1.130 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển dự án và đầu tư vào các dự án xây dựng bất động sản.

Cụ thể, công ty sẽ dùng 522 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn đối ứng để đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences (53 phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội) và 608 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng cho dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung (79A Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội). Thời gian giải ngân từ năm 2026 - 2028.

Nguồn: TET

Được biết, dự án Đức Giang Residences được xây dựng trên khu đất rộng 25.477m2, gồm 16 tầng nổi, 2 tầng đế thương mại và 3 tầng hầm. Dự án dự kiến cung ứng khoảng 1.034 căn hộ thương mại cao cấp.

Dự án còn lại là Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung" (79A Lạc Trung) không xuất hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Textaco.

Tuy nhiên, tại báo cáo này, Textaco cho biết, công ty ký hợp đồng thuê đất dài hạn 30 năm tại lô đất số 79, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2033. Diện tích khu đất thuê là 12.423 m².

Khu đất số 79 Lạc Trung được quy hoạch triển khai dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng, tên gọi cũ: "Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê (Dự án Red River View).

Được biết, ngày 7/11/2016, HĐQT TET ban hành Nghị quyết số 12/NQHĐQT-VSMMMB về việc thực hiện Dự án Red River View. Mục đích đầu tư tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12.407 m²; 03 tầng hầm; 24 tầng nổi; mật độ 39%; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 145.000 m². Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 1.300 tỷ đồng.

Đến ngày 5/9/2017, Textaco ký Hợp đồng kinh doanh số 09-2017/HĐHTKD với Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Nhật Anh (Xây lắp Nhật Anh). Qua đó, Vải Sợi May mặc Miền Bắc và Xây lắp Nhật Anh làm liên danh nhà đầu tư dự án tại số 79 Lạc Trung và 605 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội.

Tên dự án được đổi từ "Dự án Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê" thành "Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng". Mục đích đầu tư Đầu tư Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê. Quy mô xây dựng công trình theo hình thức hợp khối tại 2 khu đất trên tổng diện tích 16.306 m². Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 1.889,34 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Giai đoạn 1 Vải sợi May mặc Miền Bắc góp 75% tương ứng 283,4 tỷ đồng và Xây lắp Nhật Anh góp 25% tương ứng 94,46 tỷ đồng; Giai đoạn 2 các bên thỏa thuận giá trị phần vốn góp của mỗi bên dựa trên diện tích và đơn giá xây dựng.

Do đặc thù của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có Văn bản số 2467/KH&ĐT-NNS ngày 27/04/2018 về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư theo hình thức hợp khối tại khu đất số 79A Lạc Trung và 605 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy. Trong đó Sở đề xuất với UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và pháp luật hiện hành.

Tính đến cuối năm 2025, liên danh Vải sợi May mặc Miền Bắc và Xây lắp Nhật Anh có công văn gửi UBND TP.Hà Nội về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư dự án Red River và đang chờ phê duyệt.