Khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty bất động sản Lê Văn Thanh

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biế vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thanh (61 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Bị can Lê Văn Thanh bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai tại Nông trường Chè - Cà phê Di Linh. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn trước đó, theo thông tin từ Báo Lâm Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Thanh là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thanh Bình (trụ sở đóng tại huyện Di Linh). Đồng thời, bị can đứng tên chủ nhiều doanh nghiệp bất động sản khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Lê Văn Thanh đã móc nối nhận các hợp đồng chuyển nhượng đất đai để ''biến đất công thành đất tư'' xảy ra tại Nông trường Chè - Cà phê Di Linh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của bị can Lê Văn Thanh tại huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt và tỉnh Ninh Thuận. Qua đó, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời, thực hiện các biện pháp tố tụng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Thanh tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Thanh là kết quả điều tra, mở rộng vụ án "vi phạm các quy định về đất đai" xảy ra tại các công ty, nông trường chè, dâu tằm mà Công an huyện Bảo Lâm (cũ) đã điều tra trước đó.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an huyện Bảo Lâm (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can, gồm: Ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; ông Nguyễn Bá Đông - Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm; bà Nguyễn Thị Hiển - Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm; ông Lê Đình Thuần - Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng và ông Nguyễn Hữu Giảng - Phó Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng.

Tất cả các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam đều liên quan đến các sai phạm về đất đai tại Công ty CP Chè Minh Rồng (tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Ngoài ra, Công an huyện Bảo Lâm (cũ) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can khác, gồm: Đoàn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty CP Tằm Sắn Bảo Lộc và Lê Đình Chi - Trưởng Phòng Kỹ thuật của Công ty CP Tằm Sắn Bảo Lộc để điều tra về các sai phạm liên quan đến đất đai.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang nhượng quyền sử dụng đất xảy ra tại các công ty, nông trường chè trên địa bàn, làm cơ sở xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.