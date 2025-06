Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Ngày 24-6, tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN1980, ngụ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN1984, ngụ xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN1981, ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Đối tượng Nguyễn Văn Bình (áo sơ mi màu xanh kẻ ô). Ảnh CAHT

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua do nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.

Để hợp thức hóa cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, phát hiện: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 11, TT.Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC – Địa chỉ: phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP.Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt-Lào (Chủ đầu tư).

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Đối tượng Nguyễn Như Anh (áo phông màu xanh sẫm).

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại Dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN1989, ngụ phường Bến Thủy, TP.Vinh).

Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.

Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Bình mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Đối tượng Trịnh Thị Dung

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình đã thông đồng với Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 08 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.