Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Thị Hồng Nhung

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Hồng Nhung (SN 1989, nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 5/2023, Nhung dùng tài khoản Facebook của mình có tên “Mauhoa Phuyen” đăng bài trên trang cá nhân với nội dung “nhận tất cả các bằng b1,b2,c…nâng hạng cứ ib nhé, nhận dạy lái hạng b1,b2 theo yêu cầu….” .

Vì có nhu cầu học bằng lái nên khoảng từ tháng 7/2023 đến tháng 11/2023, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Khắc Điệp, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Văn Duẩn, Nguyễn Thị Bích Vương và Nay Hờ Vân (trú trên địa bàn huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã liên hệ với Nhung để đăng ký học bằng lái xe các loại bằng A1 với giá 4.000.000 đồng, bằng B2 với giá 25.000.000 đồng, bằng C với giá 32.000.000 đồng.

Nhung thỏa thuận, hứa hẹn với những người trên là sẽ làm hồ sơ gửi vào các trường thi lái xe và lo không cần học, không cần thi mà vẫn đậu và có giấy phép lái xe thật.

Sau khi nhận thông tin cá nhân của người có nhu cầu, Nhung không thực hiện như lời hứa mà lên mạng xã hội Facebook đặt mua các giấy phép lái xe giả về giao cho những người trên để chiếm đoạt tiền của họ, tổng cộng số tiền Nhung đã chiếm đoạt được là: 116.000.000 đồng.

Được biết, năm 2022 UBND xã Sơn Xuân tuyển dụng Phan Thị Hồng Nhung làm cán bộ không chuyên trách, giữ chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Xuân.

Đến ngày 24/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đã ra quyết định thôi hưởng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với Phan Thị Hồng Nhung kể từ ngày 01/4/2024.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố nữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết từ trước, khoảng tháng 1/2021, Trang đến nhà bà N.T.Q (ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá) nói rằng, hiện nhiều khách hàng đang vay vốn tại phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở phường Rạch Sỏi có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nếu bà Q. có tiền thì cho Trang vay, đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi.

Do tin tưởng Trang, nên bà Q. đồng ý. Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, Trang thừa nhận, những thông tin đưa ra cho vợ chồng bà Q. đều là thông tin gian dối, không có thật.

Trang sử dụng số tiền vay của bà Q. để đầu tư kinh doanh quán ăn và trả tiền lãi mà Trang vay vợ chồng bà Q.

Thời gian gần đây, Trang làm ăn thua lỗ, dẫn đến không có khả năng trả nợ cho vợ chồng bà Q. nên bị hại làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Trang đến cơ quan Công an.

Qua khám xét nơi ở của bị can Trang, lực lượng Công an thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ./