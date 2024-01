Khởi tố, bắt tạm giam viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất; chuyên viên ngân hàng

Đối tượng Phan Văn Dương nghe đọc quyết định khởi tố bị can.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 chuyên viên ngân hàng

Ngày 9/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuế, SN 1982 (nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcombank) và Phan Văn Dương, SN 1992 (nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân PVcombank) về tội Tham ô tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 353, Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018, Nguyễn Mạnh Tuế được PVcombank giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuế.

Cụ thể, Nguyễn Mạnh Tuế phải thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại xã Đoan Hùng và 9 tài sản bảo đảm tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà nhưng Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương giao dịch bán tài sản cho 7 người tại Thái Bình với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng.

Sau đó Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương thông qua đấu giá viên của 1 Công ty đấu giá làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về Ngân hàng PVcombank số tiền trên 2,9 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác.

Số tiền còn lại trên 1,7 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương chiếm đoạt của ngân hàng để chia nhau sử dụng.

Hiện, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Khởi tố viên chức Trung tâm Quỹ đất

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam bị can Bùi Văn Kỳ (SN 1978), trú tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), là viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo Điều 355, Bộ luật hình sự.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn cũng đã khởi tố, tạm giam bị can Bùi Văn Dưng (SN 1973), trú tại xóm Sào, xã Văn Nghĩa, là Công an viên, Phó Trưởng xóm Sào về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Công an huyện Lạc Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.