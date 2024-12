Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Võ Trường Thắng

Ngày 30/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Trường Thắng (sinh năm 1974, cư trú ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành), nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Châu Thành về hành vi can tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Võ Trường Thắng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2024, Võ Trường Thắng, với vai trò là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, chủ tài khoản, đã không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ được giao; không kiểm tra, giám sát dẫn đến bị can Lâm Tấn Phát lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao lập khống ủy nhiệm chi chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 04/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Tấn Phát (sinh năm 1980, cư trú ấp Trà Uông, xã Song Lộc, huyện Châu Thành) về hành vi can tội tham ô tài sản.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.