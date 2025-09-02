Khởi tố cộng tác viên bảo hiểm chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1989, trú xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), cộng tác viên Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Chi nhánh Nam Định, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Cường ký hợp đồng cộng tác viên bán bảo hiểm. Trên cơ sở hợp đồng, Cường được ủy quyền tư vấn, chào bán, thu phí bảo hiểm và phải nộp về công ty ngay trong ngày hoặc ngày làm việc kế tiếp, đồng thời chịu sự giám sát và được hưởng hoa hồng.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024, Cường đã lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn được giao, sau khi đã thu tiền của 6 khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp với 8 sản phẩm bảo hiểm nhưng Cường không nộp về Công ty theo quy định mà đã chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, làm giảm niềm tin trong quan hệ lao động và tạo nguy cơ tiêu cực cho môi trường kinh doanh.