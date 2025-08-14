Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường

14-08-2025 - 20:17 PM | Sống

Bùi Trường Sơn bị khởi tố sau hành vi rút chìa khoá xe khách rồi bỏ đi khiến khoảng 40 người phơi nắng suốt 1 giờ trên đường Vành đai 3 trên cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bùi Trường Sơn là người đàn ông lái xe con BKS 30M-258.67 rút chìa khóa ô tô khách rồi bỏ đi, bỏ mặc khoảng 40 hành khách phơi nắng trên Vành đai 3 trên cao, khiến dư luận bức xúc.

Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường- Ảnh 1.

Bị can Bùi Trường Sơn.

Khoảng 7h ngày 4/8, anh N.M.T. (SN 34 tuổi, quê Quảng Ninh) lái xe khách trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân (Hà Nội).

Khi đi đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), ô tô con nhãn hiệu Kia Canival BKS 30M-258.67 do tài xế Sơn cầm lái đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường- Ảnh 2.

Bùi Trường Sơn leo lên xe khách, rút chìa khoá rồi bỏ đi.

Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, nhảy lên cabin xe khách cãi vã với tài xế T.. Sau đó, Sơn rút chìa khóa của xe khách rồi bỏ đi.

Xe khách buộc phải dừng giữa đường Vành đai 3 trên cao, gây cản trở giao thông. Hàng chục hành khách phải chờ gần 1 giờ trong thời tiết nắng gắt.

Doanh nghiệp sau đó phải dùng chìa khóa phụ để tiếp tục hành trình.

Khởi tố hàng loạt bác sĩ “dỏm” tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng Nổi bật

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện Nổi bật

Nam sinh chuyển nhầm 1 triệu ủng hộ Cuba lập tức nhận được tiền gửi lại từ chàng trai lạ: Người trong cuộc lên tiếng về tin đồn lừa đảo

Nam sinh chuyển nhầm 1 triệu ủng hộ Cuba lập tức nhận được tiền gửi lại từ chàng trai lạ: Người trong cuộc lên tiếng về tin đồn lừa đảo

20:09 , 14/08/2025
Nhận được tin nhắn này cần xóa gấp, tuyệt đối không làm một điều

Nhận được tin nhắn này cần xóa gấp, tuyệt đối không làm một điều

19:48 , 14/08/2025
Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà

19:31 , 14/08/2025
14 tuổi đã được bố mẹ mua cho căn nhà, 9 năm sau tăng giá lên 42 tỷ đồng cô gái trẻ vẫn rơi nước mắt: “Không ngờ mọi chuyện lại đổi thay thế này”

14 tuổi đã được bố mẹ mua cho căn nhà, 9 năm sau tăng giá lên 42 tỷ đồng cô gái trẻ vẫn rơi nước mắt: “Không ngờ mọi chuyện lại đổi thay thế này”

19:02 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên