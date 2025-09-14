Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

14-09-2025 - 11:44 AM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ, 55 tuổi, trú tại phường Hạc Thành về hành vi trốn thuế.

Trước đó, Lê Thị Thanh Thuỷ với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (khu chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa).

Bà Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Thuỷ về tội trốn thuế (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

