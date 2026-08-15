Khởi tố giám đốc Quàng Văn Tân SN 2000

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, do Quàng Văn Tân (SN 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) làm chủ, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào kể từ khi thành lập. Công ty này có nhiều dấu hiệu núp bóng doanh nghiệp, tạo vỏ bọc để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cả người Việt Nam và người mang quốc tịch Lào.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng đã xác định. Theo kết quả điều tra, do ăn chơi, nợ tiền của nhiều người, Quàng Văn Tân đã nảy sinh ý định thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Quàng Văn Tân tại cơ quan Công an. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Sơn La

Công ty do Tân làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh thực tế, cũng không thực hiện xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tân đã chiếm đoạt tiền của nhiều người để tiêu xài và trả nợ. Cụ thể, Tân đưa ra thông tin gian dối rằng có thể mua ô tô bán tải giá rẻ tại Việt Nam, sau đó vận chuyển sang Lào để bàn giao, yêu cầu bị hại chuyển trước một phần tiền. Bên cạnh đó, Tân còn đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản tại Lào để chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Quàng Văn Tân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại mang quốc tịch Lào và 3 bị hại là người Việt Nam với số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Sơn La