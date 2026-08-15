Đang bắt ốc cùng con gái, người phụ nữ 78 tuổi bị cá sấu dài gần 4 mét kéo khỏi thuyền

Người phụ nữ bị kéo cách thuyền khoảng 3 mét

Theo Newsflare, vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại nhánh sông Sungai Suai, bang Sarawak, Malaysia. Người phụ nữ gặp nạn là bà Sambai Anggah, 78 tuổi, khi đó đang cùng con gái đi bắt ốc.

Hai mẹ con di chuyển bằng thuyền đến khu vực ven sông. Trong lúc người con gái đang lội dưới nước, chỉ cách mẹ vài mét, một con vật lớn bất ngờ xuất hiện.

Con cá sấu dài khoảng 3,6 mét lao tới, ngoạm lấy bà Sambai rồi kéo người phụ nữ khỏi thuyền. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt con gái bà.

Chứng kiến mẹ bị tấn công, người con gái hoảng loạn, liên tục hét lớn cầu cứu những người xung quanh.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak cho biết đơn vị nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 11h26. Một nhóm gồm 5 nhân viên cứu hộ được điều tới hiện trường và có mặt khoảng 30 phút sau đó.

Theo lời kể của nhân chứng, con cá sấu đã kéo người phụ nữ đi khoảng 3 mét tính từ vị trí chiếc thuyền.

Người dân địa phương nhanh chóng tập trung, bao vây con vật nhằm buộc nó nhả nạn nhân. Một số người sau đó nổ súng về phía cá sấu.

Con vật cuối cùng buông bà Sambai ra. Người dân đưa nạn nhân về khu vực bến tàu, tuy nhiên bà đã tử vong.

Trong thông báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ cho biết con gái nạn nhân đã trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc cá sấu bất ngờ tấn công mẹ mình rồi kéo bà khỏi thuyền.

Đoạn video tại hiện trường cho thấy lực lượng chức năng đưa thi thể bà Sambai trở lại bờ. Sau đó, con cá sấu cũng được kéo lên. Con vật nằm bất động và được cho là đã trúng đạn ở vùng đầu.

Hoạt động cứu hộ kết thúc vào khoảng 13h45 cùng ngày. Thi thể người phụ nữ được bàn giao cho cảnh sát để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Cá sấu vẫn là mối nguy tại nhiều khu vực sông ở Sarawak

Sarawak có mạng lưới sông, cửa sông và vùng ngập nước rộng lớn, trong đó nhiều khu vực là môi trường sinh sống của cá sấu nước mặn.

Các vụ người dân chạm trán cá sấu vẫn được ghi nhận, đặc biệt với những người thường xuyên đánh bắt cá, thu nhặt thủy sản hoặc xuống nước gần bờ sông.

Những người sinh sống ven sông vì vậy được cảnh báo cần đặc biệt thận trọng khi xuống nước, hạn chế tiếp cận những khu vực từng ghi nhận cá sấu xuất hiện và tuân thủ các biển cảnh báo của chính quyền địa phương.

Giới chức Sarawak trong nhiều năm qua đã triển khai các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ, từ đặt biển cảnh báo, tuyên truyền cho cộng đồng đến bắt hoặc kiểm soát cá sấu tại những khu vực thường xuyên xảy ra xung đột giữa người và động vật.

Vụ việc của bà Sambai một lần nữa cho thấy nguy hiểm có thể xuất hiện rất nhanh với những người mưu sinh hoặc tìm kiếm thực phẩm tại các khu vực sông ngòi có cá sấu sinh sống.

Theo Newsflare, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak