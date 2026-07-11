Bé gái Hà Nội lần đầu nghe được tiếng nói của mẹ: Ca cấy điện cực ốc tai gây xúc động tại Bệnh viện Nhi

Có những âm thanh với nhiều người là điều bình thường: Tiếng mẹ gọi, tiếng chim hót ngoài hiên hay tiếng mưa rơi trên mái nhà... Nhưng với một bé gái 4 tuổi mắc điếc bẩm sinh, đó từng là cả một thế giới chưa bao giờ tồn tại.

Sau nhiều năm sống trong im lặng, em đã có cơ hội nghe những âm thanh đầu tiên của cuộc đời nhờ ca cấy điện cực ốc tai điện tử đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Theo chia sẻ của BSCKII Nguyễn Văn Ninh (Phụ trách Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Hà Nội), đây không chỉ là một dấu mốc chuyên môn của bệnh viện mà còn là bước ngoặt thay đổi tương lai của một đứa trẻ.





Gần 4 năm sống trong thế giới không có âm thanh

Bé gái 4 tuổi, nặng 14kg, con đầu lòng trong gia đình. Bé được sinh mổ đủ tháng, cân nặng khi sinh đạt 3kg. Trong suốt thai kỳ, người mẹ khỏe mạnh.

Những tháng đầu đời, mọi thứ dường như diễn ra bình thường. Nhưng khi gần 20 tháng tuổi, gia đình bắt đầu lo lắng vì con vẫn chưa biết nói như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhi.

Đưa con đến bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra, người mẹ nhận kết quả khiến cả gia đình sững sờ: Bé nghe kém mức độ sâu ở cả hai tai, điếc bẩm sinh. Các bác sĩ chỉ định cần đeo máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử càng sớm càng tốt, đồng thời kết hợp luyện nghe và tập nói để tận dụng "giai đoạn vàng" phát triển ngôn ngữ.

Thế nhưng, chi phí điều trị quá lớn so với khả năng của gia đình.

Không đủ điều kiện mua máy trợ thính, cha mẹ chỉ có thể đưa con đi học can thiệp ngôn ngữ. Sau khoảng 4 tháng can thiệp, gia đình tạm cho bé nghỉ để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cấy ốc tai điện tử.

Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.

Ca phẫu thuật mở ra cánh cửa mới

Sau khi được thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định trẻ bị điếc bẩm sinh với mức độ nghe kém sâu ở cả hai tai và chỉ định phẫu thuật cấy điện cực ốc tai.

Đây là phương pháp đưa một thiết bị điện tử siêu nhỏ vào tai trong nhằm thay thế chức năng của các tế bào lông ốc tai đã bị tổn thương. Thiết bị sẽ chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện, kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác để não bộ có thể tiếp nhận âm thanh.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Ninh, cấy ốc tai điện tử không giúp người bệnh "nghe lại" ngay lập tức như người bình thường. Sau phẫu thuật, trẻ vẫn cần kích hoạt hệ thống xử lý âm thanh, đồng thời trải qua quá trình phục hồi chức năng, luyện nghe và luyện nói trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu được can thiệp sớm, trẻ có nhiều cơ hội phát triển ngôn ngữ và hòa nhập với cộng đồng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé hồi phục tốt sau mổ.

Bé hồi phục tốt sau mổ.

Khoảnh khắc cả gia đình chờ đợi suốt 4 năm

Khoảng 1 tháng sau phẫu thuật, khi vết mổ đã lành hoàn toàn, các bác sĩ tiến hành lắp hệ thống xử lý âm thanh bên ngoài và kích hoạt thiết bị.

Đó cũng là lúc điều kỳ diệu xảy ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bé phản ứng với âm thanh. Những tín hiệu âm thanh vốn chưa từng tồn tại trong thế giới của em bắt đầu được não bộ tiếp nhận. Có thể đó chỉ là một tiếng động rất nhỏ, một lời gọi nhẹ nhàng hay tiếng nói của người thân, nhưng với gia đình, đó là khoảnh khắc đáng giá hơn bất kỳ điều gì. Bởi sau gần 4 năm sống trong im lặng, đứa trẻ ấy đã có thể bắt đầu hành trình lắng nghe thế giới.

Với bé gái 4 tuổi này, ca cấy điện cực ốc tai mới chỉ là khởi đầu của một hành trình mới.

Phát hiện sớm là chìa khóa giúp trẻ có tương lai tốt hơn

Các bác sĩ cho biết điếc bẩm sinh là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ chậm phát triển ngôn ngữ. Nếu không được phát hiện và can thiệp trong những năm đầu đời, khả năng học nói, giao tiếp và hòa nhập xã hội của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngược lại, khi được sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm bằng máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử kết hợp phục hồi chức năng, nhiều trẻ có thể phát triển khả năng nghe - nói gần tương đương với trẻ bình thường.

Với bé gái 4 tuổi này, ca cấy điện cực ốc tai mới chỉ là khởi đầu của một hành trình mới. Phía trước em còn nhiều tháng, nhiều năm luyện nghe, luyện nói và sự kiên trì đồng hành của gia đình. Nhưng từ khoảnh khắc em phản ứng với những âm thanh đầu tiên của cuộc đời, có lẽ nhiều người cũng cảm nhận được, cánh cửa bước vào thế giới của tiếng nói đã chính thức được mở ra...