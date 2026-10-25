Khởi tố Lý Văn Cương SN 1995 - đối tượng lao ô tô lên vỉa hè để chạy công an

Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 24/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Cương (sinh năm 1995, trú tại số 19A ngõ 143 Trần Khát Chân, tổ 18A, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) về tội: Chống người thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng xác định: Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 20/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng phát hiện xe ô tô BKS: 29H - 323.82 do Lý Văn Cương điều khiển đi trên đường Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng theo hướng ngã tư Ắc Quy đến ngã năm Cơ Điện có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ. Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cương không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ Cảnh sát giao thông đã tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng Lý Văn Cương vẫn không chấp hành mà đã có hành vi lạng lách trên đường, thậm chí leo lên vỉa hè gây thiệt hại về tài sản cho một số nhà dân ở ven đường.

Nguy hiểm hơn đến khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông chặn được xe, Cương vẫn không dừng lại mà lái xe tiến về phía Cảnh sát giao thông, dẫn đến cán bộ Cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ phải lùi tránh để không gây nguy hiểm cho tính mạng của mình. Hành vi trên của Cương đã thể hiện sự coi thường pháp luật, đã gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đối tượng Lý Văn Cương - Ảnh: Công an Hải Phòng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung xác minh, làm rõ, để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lý Văn Cương đã nhận thức và ân hận về hành vi đã gây ra của mình. Bản thân Lý Văn Cương qua xét nghiệm không có cồn và chất ma tuý trong cơ thể, có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng chỉ vì suy nghĩ bồng bột, muốn né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng nên Lý Văn Cương đã gây ra các hành vi như trên. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người; hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo văn minh, an toàn, kỷ cương khi tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.