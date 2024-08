Khởi tố nguyên Chủ tịch phường, bắt tạm giam kế toán

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của ông Võ Trường Hải.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã thi hành các Quyết định và Lệnh khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Trường Hải (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa thi hành Lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1982, nguyên kế toán UBND phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để đều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các Quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phê chuẩn.

Tuyền khai nhận vụ việc với cán bộ điều tra. Ảnh CAND

Quá trình điều tra, xác định từ ngày 18/3 đến ngày 7/5/2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và được ông Võ Trường Hải (chủ tài khoản) giao chữ ký số, cung cấp mật khẩu giao dịch với kho bạc nhà nước, ký khống một số chứng từ, Lâm Thị Ngọc Tuyền đã lập khống hóa đơn, chứng từ để rút số tiền hơn 111 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Thời điểm bị khởi tố, ông Võ Trường Hải là đã bị điều chuyển về làm nhân viên tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa.

Cơ quan công an thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Phương Trúc.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên một công ty ở Biên Hòa do tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Luân (38 tuổi) Nguyễn Thị Ngọc Dung (34 tuổi) và Trần Phương Trúc (38 tuổi) đều ngụ ở Biên Hòa về hành vi “tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, bằng thủ đoạn gian dối, từ tháng 1 đến tháng 5-2023, các đối tượng Nguyễn Minh Luân (lái máy xúc); Trần Phương Trúc và Nguyễn Thị Ngọc Dung, (đều là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Hữu Trọng ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) đã thông đồng với nhau chiếm đoạt tài sản là đá xây dựng của Công ty TNHH Hữu Trọng với tổng trị giá hơn 660 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo pháp luật.