Khởi tố nữ giám đốc buôn bán 2,7 triệu lít dầu ăn, kiếm 75 tỷ đồng

Trước đó, qua điều tra thu thập chứng cứ, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một công ty có dấu hiệu sản xuất thực phẩm giả trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Phan Thị Mai bị cơ quan Công an bắt giữ

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Quá trình kiểm tra, Công an thu giữ được gần 4.000 thùng dầu ăn giả

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Bên trong công ty sản xuất dầu ăn do Mai làm chủ

Từ lúc đi vào hoạt động cho đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh khác như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những tổ chức, cá nhân nào đã từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH An Thịnh Food sản xuất thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hà Dũng theo số điện thoại 0986456786 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an Nghệ An﻿