Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố nữ giám đốc buôn bán 2,7 triệu lít dầu ăn, kiếm 75 tỷ đồng

21-10-2025 - 18:23 PM | Sống

Phan Thị Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.

Trước đó, qua điều tra thu thập chứng cứ, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một công ty có dấu hiệu sản xuất thực phẩm giả trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Khởi tố nữ giám đốc buôn bán 2,7 triệu lít dầu ăn, kiếm 75 tỷ đồng- Ảnh 1.

Phan Thị Mai bị cơ quan Công an bắt giữ

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Khởi tố nữ giám đốc buôn bán 2,7 triệu lít dầu ăn, kiếm 75 tỷ đồng- Ảnh 2.

Quá trình kiểm tra, Công an thu giữ được gần 4.000 thùng dầu ăn giả

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Khởi tố nữ giám đốc buôn bán 2,7 triệu lít dầu ăn, kiếm 75 tỷ đồng- Ảnh 3.

Bên trong công ty sản xuất dầu ăn do Mai làm chủ

Từ lúc đi vào hoạt động cho đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh khác như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những tổ chức, cá nhân nào đã từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH An Thịnh Food sản xuất thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hà Dũng theo số điện thoại 0986456786 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an Nghệ An﻿

4 thực phẩm dễ bị pha tạp nhất chợ, mua không chú ý nhận về toàn hàng giả

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!”

Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!” Nổi bật

"Chiến thần" Phạm Thoại lên sóng thừa nhận thất bại và rao bán xưởng livestream 1.000 m2

"Chiến thần" Phạm Thoại lên sóng thừa nhận thất bại và rao bán xưởng livestream 1.000 m2 Nổi bật

NUÔI DẠY và DI TRUYỀN, điều gì quyết định thành công của con cái? Chuyên gia nói đáp án ngỡ ngàng!

NUÔI DẠY và DI TRUYỀN, điều gì quyết định thành công của con cái? Chuyên gia nói đáp án ngỡ ngàng!

18:30 , 21/10/2025
Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

17:49 , 21/10/2025
Sốc khi phát hiện 11 khối u trong não

Sốc khi phát hiện 11 khối u trong não

17:42 , 21/10/2025
Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc giảm còn bao nhiêu độ?

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc giảm còn bao nhiêu độ?

17:39 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên