Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

15-02-2026 - 22:35 PM | Xã hội

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Ngày 15/2, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Đại Mỗ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường,

Quyết định khởi tố là kết quả giải quyết bước đầu sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo bị hủy hoại tài sản của chị Đ.B.N. (36 tuổi).

Chị N. trình báo công an việc thân xe bị cào xước.

Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội.

Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị N. để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng rồi cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái...chiếc xe của chị N. đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo tới chị N. Về kết quả giám định thiệt hại của chiếc xe, tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Theo Minh Tuệ

vtcnews.vn

mất tích

