Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

15-02-2026 - 22:24 PM | Xã hội

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm mai, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/2), có một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống nước ta.

Gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm mai được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 16–19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17–19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc - Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Gia đình và Xã hội).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/2

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

