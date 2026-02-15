Mức phạt chạy quá tốc độ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Bước sang năm 2026, quy định về xử lý vi phạm giao thông đường bộ tiếp tục được áp dụng đồng bộ, đặc biệt đối với hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép. Việc nâng mức tiền phạt và triển khai cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) được xem là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn và xây dựng môi trường lưu thông an toàn hơn.

Cơ sở pháp lý hiện hành là Nghị định 168/2024/NĐ-CP. So với các quy định trước đây, nghị định này tăng đáng kể mức xử phạt và bổ sung hình thức quản lý bằng điểm số trên GPLX đối với nhiều hành vi vi phạm, trong đó có lỗi chạy quá tốc độ.

Quy định xử phạt đối với ô tô khi vượt quá tốc độ

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm tốc độ sẽ bị xử lý theo từng mức cụ thể tùy vào số km/h vượt quá quy định.

Đáng chú ý, nếu hành vi chạy quá tốc độ là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ nặng hơn nhiều: tiền phạt từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng kèm theo việc bị trừ 10 điểm GPLX. Đây được xem là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.

Mức phạt đối với xe máy, mô tô vi phạm tốc độ

Không chỉ ô tô, người điều khiển mô tô, xe gắn máy cũng phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc nếu vi phạm quy định về tốc độ.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định các tình tiết tăng nặng. Trường hợp người điều khiển xe máy đi thành nhóm từ hai xe trở lên và cùng vi phạm tốc độ có thể bị phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu hành vi vượt tốc độ gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tiền dao động từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, tùy tính chất và mức độ hậu quả.

Người vi phạm cần lưu ý điều gì?

Với việc áp dụng cơ chế trừ điểm GPLX, mỗi hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở tiền phạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được tiếp tục điều khiển phương tiện. Khi bị trừ hết điểm theo quy định, người lái xe sẽ phải thực hiện các thủ tục theo luật để được phục hồi quyền sử dụng giấy phép.

Do đó, người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý đến biển báo giới hạn tốc độ, tuân thủ quy định trên từng tuyến đường và chủ động kiểm soát tốc độ phương tiện. Việc chấp hành nghiêm chỉnh không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.