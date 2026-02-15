Tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi đi chơi với bạn quen qua mạng rồi lạc đường

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-02-2026 - 22:26 PM | Xã hội

Thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau đã đoàn tụ với gia đình sau khi đi chơi với bạn quen qua mạng rồi bị lạc, không nhớ đường về nhà. Mẹ của thiếu nữ đã viết thư tay cảm ơn lực lượng công an đã nhiệt tình hỗ trợ gia đình.

Ngày 15/2, tin từ Công an xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau ) cho biết, gia đình một thiếu nữ 16 tuổi, ở xã Tân Thuận (Cà Mau) đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã, vì hỗ trợ con gái họ đi lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 9h ngày 12/2, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện một thiếu nữ đi bộ một mình tại khu vực ấp Huê 2, với biểu hiện mệt mỏi và lo lắng. Lực lượng tuần tra lập tức dừng lại tiếp cận, thăm hỏi.

Mẹ của thiếu nữ đi lạc gửi thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Thanh.

Qua trao đổi, thiếu nữ cho biết tên là L.T.C.T (16 tuổi), do bạn quen qua mạng rủ đi chơi nên bị lạc , không nhớ đường về nhà. Thiếu nữ rời khỏi nhà từ ngày 8/2, gia đình không thể liên lạc nên rất lo lắng. Sau đó, tổ tuần tra đã đưa người này về trụ sở công an xã nghỉ ngơi, ổn định tinh thần.

Đồng thời, công an tiến hành xác minh thông tin nhân thân và khẩn trương liên hệ gia đình để thông báo sự việc. Đến chiều cùng ngày, mẹ của thiếu nữ đã có mặt tại trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh đón con về.

Người mẹ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh, nên viết thư cám ơn .


Theo Tân Lộc

Tiền Phong

