Khởi tố vụ sà lan đâm cầu Ghềnh gây gián đoạn đường sắt Bắc Nam

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan vụ sà lan đâm va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 (sà lan) di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi tàu đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu. Vụ việc làm công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Theo cơ quan công an, vụ việc đã ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị thương.

Công an lấy lời khai của người liên quan.

Cơ quan công an cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

