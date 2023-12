Không ăn thịt có thực sự kéo dài tuổi thọ? Bác sĩ chỉ ra: Sau 55 tuổi, 3 loại thịt “đặc biệt” nên ăn nhiều

‏Mối liên hệ giữa việc ăn thịt và tuổi thọ‏

‏Gen di truyền và môi trường sống là 2 yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của con người. Trong đó, theo nghiên cứu, gen di truyền chiếm khoảng 30% vai trò quyết định, 70% còn lại có thể thay đổi bằng cách tác động những yếu tố thuộc về môi trường sống, trong đó, chế độ dinh dưỡng là một bộ phận không thể bỏ qua.‏

‏Từ đó, nhiều nghiên cứu được tiến hành để chỉ ra những mối liên hệ giữa chế độ ăn và tuổi thọ. Không ít cuộc nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng ăn chế độ ít calo có thể kéo dài tuổi thọ cho những sinh vật nhỏ bé. Thế tuy nhiên, những cơ chế mà hoạt động trên chuột chưa chắc đã đúng với con người.‏

‏Bên cạnh khối lượng thức ăn thì việc lựa chọn loại thực phẩm cũng là một khía cạnh mà các nhà khoa học đặt mối quan tâm. Họ đặc biệt chú ý đến mối tương quan giữa tuổi thọ và lượng thịt mà một người nào đó tiêu thụ.‏

‏Một nghiên cứu trên 100.000 người Mỹ trong 5 năm phát hiện ra rằng, những người ăn chay giảm khả năng tử vong hơn so với những người ăn thịt. Điều này đặc biệt đúng với nam giới. Một phân tích lớn khác trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cũng chỉ ra rằng, chế độ ăn ít thịt đem tới nhiều lợi ích sức khỏe hơn, liên quan chặt chẽ với tuổi thọ cao. ‏

‏Mặc dù vậy, không phải tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra một kết quả một chiều. Một số báo cáo chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng kể nào thể hiện trên tuổi thọ ở những nhóm người ăn thịt và ăn chay hoàn toàn. ‏

‏Vì thế, khoa học chỉ khẳng định rằng, chế độ ăn không thịt giúp làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe như bệnh tiểu đường type 2, huyết áp cao và thậm chí là ung thư. Còn với câu hỏi, liệu những điều này có thể khiến chúng ta tự tin nói rằng tránh ăn thịt sẽ giúp tăng tuổi thọ? Câu trả lời là: Chưa.‏

‏Người già sẽ gây hại gì cho sức khỏe nếu lâu ngày không ăn thịt?‏

‏Trên thực tế, không ăn thịt cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Mặc dù thịt có nhiều chất béo và cholesterol nhưng ăn vừa phải sẽ có lợi cho người lớn tuổi và có thể cung cấp năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết.‏

‏Trước hết, thịt là nguồn cung cấp protein quan trọng. Nếu lâu ngày không ăn thịt sẽ dẫn đến lượng protein nạp vào không đủ, ảnh hưởng đến việc duy trì cơ bắp cũng như hoạt động bình thường của cơ thể. ‏

‏Thứ hai, trong thịt có chứa các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm… Đối với người già, những đối tượng dễ mắc bệnh thiếu máu, suy dinh dưỡng và các vấn đề khác, việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng này sẽ khiến sức khỏe suy giảm nhanh chóng.‏

‏Ngoài ra, thịt còn chứa vitamin B12, không ăn thịt trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu vitamin B12, từ đó gây ra các bệnh về thần kinh. ‏

‏Tuy vậy, vì người cao tuổi bắt đầu suy giảm chức năng cơ thể, khả năng tiêu hóa yếu đi nên cần chú ý hơn đến phương pháp và khẩu phần thịt tiêu thụ mỗi ngày. ‏

‏Bác sĩ chỉ ra: Sau 55 tuổi nên ăn 3 loại thịt đặc biệt

Theo Sohu, các bác sĩ đã chỉ ra 3 loại thịt sau đây rất tốt với những người bắt đầu ở vào giữa giai đoạn trung niên.‏‏

‏1. Cá‏

‏Cá rất giàu protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, cá còn giàu DHA, giúp duy trì sức khỏe não bộ. Vì vậy, các bác sĩ khuyên người trên 55 tuổi nên ăn nhiều cá, đặc biệt là cá biển sâu.‏

‏2. Gà‏

‏Thịt gà là một trong những nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B6, B12, sắt, kẽm… Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết để duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể con người. Ngoài ra, thịt gà có hàm lượng chất béo tương đối thấp, phù hợp hơn với người trung niên và người già.‏

‏3. Tôm‏

‏Các loại tôm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt giàu protein, canxi và ít chất béo. Hàm lượng canxi trong tôm cung cấp cho hệ xương của người, giúp cải thiện, chắc xương, hạn chế lão hóa xương ở người cao tuổi.‏

‏Tránh xa những loại thịt sau đây để bảo vệ sức khỏe‏

‏Thịt chế biến sẵn: Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, xúc xích, thịt xông khói chứa lượng lớn natri và chất béo, tiêu thụ lâu dài dễ dẫn đến cao huyết áp và bệnh tim mạch.‏

‏Thịt mỡ: Người cao tuổi nên tránh ăn thịt mỡ vì có một lượng lớn chất béo bão hòa, ăn quá nhiều sẽ làm tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.‏

‏Nội tạng động vật: Mặc dù nội tạng động vật như gan, thận, lá lách,… rất giàu chất dinh dưỡng nhưng cũng chứa hàm lượng cholesterol và chất béo cao, nếu tiêu thụ lâu dài dễ dẫn đến rối loạn lipid máu và bệnh tim mạch.‏

‏Thịt đỏ: Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu chứa một lượng lớn chất béo bão hòa và cholesterol, tiêu thụ lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người cao tuổi nên ăn thịt trắng điều độ như thịt gà, cá…‏

‏Da của động vật: Các loại da gà, da vịt, da lợn… chứa nhiều chất béo và cholesterol, tiêu thụ lâu dài dễ dẫn đến rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.‏

‏*Nguồn: Sohu