Không chỉ ăn mặn, 5 việc làm quen thuộc này có thể khiến huyết áp tăng mà nhiều người không hay biết

Tăng huyết áp là tình trạng rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng nhận ra mình đang gặp vấn đề. Theo tờ Express, đây là yếu tố có thể dẫn đến những biến cố sức khỏe nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Đáng nói, nhiều trường hợp gần như không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.

Bác sĩ Amir Khan, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), cho biết: “Huyết áp rất quan trọng đối với sức khỏe. Có 5 điều khá bất ngờ có thể khiến chỉ số này tăng lên và ảnh hưởng đến tim”. Theo ông, những yếu tố đó không chỉ nằm ở chuyện ăn uống mà còn xuất hiện ngay trong các thói quen hằng ngày.

5 thói quen có thể gây tăng huyết áp

1. Căng thẳng kéo dài

Thường xuyên căng thẳng có thể gây tăng huyết áp (Ảnh: Cleveland Clinic)

Đứng đầu danh sách là stress. Đây là điều khá nhiều người đã nghe nói đến, nhưng lại thường xem nhẹ.

Bác sĩ Amir Khan giải thích: “Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như adrenaline và cortisol. Chúng khiến tim đập nhanh hơn và mạch máu co lại”.

Ông nói thêm: “Đó là chế độ ‘chiến đấu hoặc bỏ chạy’ của cơ thể. Điều này có thể ổn trong vài phút, nhưng nếu bạn căng thẳng liên tục, huyết áp sẽ duy trì ở mức cao”.

Nói cách khác, vấn đề không chỉ nằm ở những lúc bực bội thoáng qua, mà ở tình trạng căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác.

2. Uống quá nhiều caffeine

Một tách cà phê hay nước tăng lực có thể giúp tỉnh táo nhanh hơn, nhưng đi cùng đó là nguy cơ làm huyết áp tăng lên, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Theo bác sĩ Amir Khan, caffeine có thể gây ra tác động này vì nó ảnh hưởng đến khả năng thư giãn của mạch máu. Ông nói: “Caffeine chặn một chất giúp mạch máu thư giãn, vì vậy chúng sẽ co chặt hơn một chút”.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý: “Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, chỉ một cốc đậm cũng có thể khiến chỉ số huyết áp tăng tạm thời”.

Điều này cho thấy không phải ai uống cà phê cũng bị ảnh hưởng giống nhau, nhưng với người nhạy cảm, việc lạm dụng đồ uống chứa caffeine là điều nên chú ý.

3. Ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng

Ngủ không đủ có thể gây tăng huyết áp (Ảnh: Dartmouth-health)

Thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau mà còn có thể tác động đến huyết áp. Bác sĩ Amir Khan cho biết: “Ngủ không ngon giấc khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi vào ban đêm”.

Ông giải thích tiếp: “Các hormone gây căng thẳng của bạn sẽ duy trì ở mức cao hơn vào ban ngày, và huyết áp cũng không giảm xuống vào ban đêm như bình thường. Theo thời gian, điều đó có thể dẫn đến tăng huyết áp mạn tính”.

Đây là lý do giấc ngủ thường xuyên bị xáo trộn, ngủ quá ít hoặc ngủ không sâu giấc không nên bị xem là chuyện nhỏ.

4. Dùng tùy tiện một số thuốc không kê đơn

Không ít người có thói quen tự mua thuốc cảm, thuốc nghẹt mũi về dùng khi thấy khó chịu. Tuy nhiên, một số loại thuốc không kê đơn cũng có thể tác động không tốt đến huyết áp.

Bác sĩ Amir Khan lưu ý, một số thuốc không kê đơn, đặc biệt là thuốc thông mũi, có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Nhóm thuốc này giúp giảm nghẹt mũi bằng cách làm co các mạch máu trong niêm mạc mũi, nhưng đồng thời cũng có thể khiến mạch máu ở những nơi khác trong cơ thể co lại.

Ông khuyến cáo: “Nếu bạn bị tăng huyết áp, hãy kiểm tra kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng”.

Bác sĩ Amir Khan cũng cho rằng bằng chứng về hiệu quả của một số thuốc thông mũi không kê đơn hiện chưa thực sự thuyết phục. Vì vậy, người đang bị tăng huyết áp càng cần thận trọng, tránh tự ý sử dụng kéo dài mà không hỏi ý kiến nhân viên y tế.

5. Ngồi quá lâu

Ngồi liên tục nhiều giờ là thói quen phổ biến, đặc biệt với người làm việc văn phòng. Theo bác sĩ Amir Khan, ít vận động trong thời gian dài có thể khiến lưu thông máu chậm lại và ảnh hưởng đến độ đàn hồi của mạch máu.

Ông nói: “Khi bạn ngồi hàng giờ mà không vận động, lưu thông máu chậm lại và mạch máu có thể trở nên cứng hơn”.

Điều đáng chú ý là không nhất thiết phải chờ đến một buổi tập dài mới có lợi. Bác sĩ cho biết: “Ngay cả những lần nghỉ ngắn để đi bộ hoặc giãn cơ cũng giúp mạch máu duy trì độ linh hoạt và hỗ trợ kiểm soát huyết áp”.

Nguồn: Express