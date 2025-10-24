Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…

24-10-2025 - 16:45 PM | Thị trường

Không phải mẫu nào cũng nằm trong diện được ưu đãi chính hãng tháng 10 của Hyundai. Do đó, để thúc đẩy doanh số và dọn hàng tồn, các đại lý cũng có chính sách riêng.

Thêm nhiều xe Hyundai giảm giá tại đại lý

Một đại lý khu vực phía Nam và một đại lý khác ở miền Trung đang tung ra mức giảm giá tương đương 100% trước bạ cho mẫu Hyundai Venue vốn không nằm trong danh sách ưu đãi chính hãng. Nhờ đó, khách mua Venue ở đại lý này có thể tiết kiệm được 50-54 triệu đồng, chưa kể quà tặng kèm. Trong khi đó, ở một đại lý tại Hà Nội, mức giảm chỉ là 20 triệu đồng và vẫn có quà tặng.

Một đại lý khu vực miền Trung giảm 15 triệu đồng cho Hyundai Grand i10, còn một đại lý khác đưa ra mức giảm 18 triệu, trong khi vẫn được hưởng bảo hành mở rộng lên 8 năm/120.000km chính hãng.

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…- Ảnh 1.

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…- Ảnh 2.

Không nằm trong diện ưu đãi chính hãng, Hyundai Venue, i10 vẫn được khuyến mại tại một số đại lý. Ảnh: Đại lý

Tương tự, một đại lý khác ở khu vực phía Nam cũng có chương trình ưu đãi riêng cho một loạt mẫu xe không nằm trong danh sách khuyến mại chính hãng. Ở đây, Hyundai Custin được ưu đãi tới 35 triệu, Elantra 28 triệu, Venue 20 triệu và Grand i10 là 16 triệu đồng. 

Nhiều xe giảm giá chính hãng tới 200 triệu đồng

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Hyundai Thành Công công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe trong tháng này, áp dụng cho các dòng Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer. Người mua có thể lựa chọn một trong ba gói ưu đãi khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí lăn bánh lên tới hàng trăm triệu đồng. Ba gói ưu đãi không được áp dụng đồng thời.

Với gói giảm giá trực tiếp, khách hàng có thể tiết kiệm từ 50 đến 200 triệu đồng tùy từng mẫu xe. Mức khuyến mại này bao gồm cả quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Mẫu xe

Giá trị khuyến mại tối đa

(triệu đồng)

Mức giá thấp nhất có thể nhận được

(triệu đồng)

Hyundai Accent

50

389 - 519

Hyundai Stargazer

50

439 - 549

Hyundai Santa Fe

125

944 - 1.240

Hyundai Palisade

200

1.269 - 1.389

Hyundai Creta

50

549 - 665

Hyundai Tucson

50

714 - 934

Tuy nhiên, giá trị ưu đãi cụ thể còn phụ thuộc vào từng phiên bản và chính sách của đại lý, bởi đây chỉ là mức giảm tối đa mà người mua có thể nhận được. Chẳng hạn, một số đại lý khu vực phía Bắc áp dụng mức giảm 25 triệu đồng kèm quà tặng cho mẫu Accent, trong khi đại lý khác tại Hà Nội lại đưa ra ưu đãi trực tiếp 40 triệu đồng.

Nhờ các chương trình giảm giá này, giá bán nhiều mẫu xe Hyundai trở nên cạnh tranh hơn, thậm chí có thể “đe dọa” cả những dòng thấp hơn. Ví dụ, nếu áp dụng đầy đủ khuyến mại, mẫu MPV Hyundai Stargazer thậm chí có thể tiệm cận mức giá của Kia Morning bản cao.

Đáng chú ý, khách hàng mua các mẫu Santa Fe, Stargazer và Accent theo hình thức giảm giá trực tiếp còn được tặng thêm gói bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000 km, tăng thêm 3 năm hoặc 20.000 km so với tiêu chuẩn thông thường.

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…- Ảnh 3.

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…- Ảnh 4.

Santa Fe và Palisade là hai mẫu nhận được giá trị khuyến mại lớn nhất. Ảnh: Đại lý, Hyundai

Trong khi đó, gói “An tâm sử dụng” mang lại giá trị ưu đãi tương đương 200 triệu đồng nhưng theo hình thức khác. Cụ thể, khách hàng được mở rộng bảo hành lên 8 năm/120.000 km cho tất cả các mẫu trong danh sách, miễn phí bảo dưỡng đến 5 năm và nhận thêm các quà tặng như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu và quyền lợi Hội viên hạng Bạch Kim, tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Với những người hạn chế về tài chính, gói ưu đãi lãi suất vay mua xe có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Theo đó, khách hàng có thể trả góp với lãi suất 0% trong 12 tháng và nhận thêm quà tặng giá trị đến 130 triệu đồng. Gói quà gồm quyền lợi Hội viên hạng Bạch Kim, bảo hành mở rộng 8 năm/120.000 km cho các mẫu Accent, Stargazer và Santa Fe, cùng bảo hiểm vật chất và voucher nhiên liệu cho Palisade và Santa Fe.

Dù không nằm trong danh sách xe giảm giá trực tiếp, Hyundai Grand i10 vẫn được hưởng chính sách gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, giúp tăng sức hút trong phân khúc xe đô thị.

Từ Toyota, Hyundai, Skoda đến VinFast: Khi ô tô không đơn giản chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng 'quốc dân'


Theo Thanh Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu?

'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu? Nổi bật

Chiếc iPhone mới nhất đang giảm giá tiền triệu

Chiếc iPhone mới nhất đang giảm giá tiền triệu Nổi bật

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

15:32 , 24/10/2025
Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện "không che", sẽ được bàn giao tháng 11/2025

Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện "không che", sẽ được bàn giao tháng 11/2025

15:19 , 24/10/2025
Khoan thủng 2.000 m đất đá, quốc gia BRICS bất ngờ mở khóa “mỏ vàng đen” với trữ lượng hơn 100 triệu tấn, củng cố vị thế an ninh năng lượng

Khoan thủng 2.000 m đất đá, quốc gia BRICS bất ngờ mở khóa “mỏ vàng đen” với trữ lượng hơn 100 triệu tấn, củng cố vị thế an ninh năng lượng

15:10 , 24/10/2025
BYD trình làng sedan hybrid thế hệ mới ăn xăng chỉ 2,29L/100km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

BYD trình làng sedan hybrid thế hệ mới ăn xăng chỉ 2,29L/100km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

14:02 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên