Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…

Thêm nhiều xe Hyundai giảm giá tại đại lý

Một đại lý khu vực phía Nam và một đại lý khác ở miền Trung đang tung ra mức giảm giá tương đương 100% trước bạ cho mẫu Hyundai Venue vốn không nằm trong danh sách ưu đãi chính hãng. Nhờ đó, khách mua Venue ở đại lý này có thể tiết kiệm được 50-54 triệu đồng, chưa kể quà tặng kèm. Trong khi đó, ở một đại lý tại Hà Nội, mức giảm chỉ là 20 triệu đồng và vẫn có quà tặng.

Một đại lý khu vực miền Trung giảm 15 triệu đồng cho Hyundai Grand i10, còn một đại lý khác đưa ra mức giảm 18 triệu, trong khi vẫn được hưởng bảo hành mở rộng lên 8 năm/120.000km chính hãng.

Không nằm trong diện ưu đãi chính hãng, Hyundai Venue, i10 vẫn được khuyến mại tại một số đại lý. Ảnh: Đại lý

Tương tự, một đại lý khác ở khu vực phía Nam cũng có chương trình ưu đãi riêng cho một loạt mẫu xe không nằm trong danh sách khuyến mại chính hãng. Ở đây, Hyundai Custin được ưu đãi tới 35 triệu, Elantra 28 triệu, Venue 20 triệu và Grand i10 là 16 triệu đồng.

Nhiều xe giảm giá chính hãng tới 200 triệu đồng

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Hyundai Thành Công công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe trong tháng này, áp dụng cho các dòng Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer. Người mua có thể lựa chọn một trong ba gói ưu đãi khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí lăn bánh lên tới hàng trăm triệu đồng. Ba gói ưu đãi không được áp dụng đồng thời.

Với gói giảm giá trực tiếp, khách hàng có thể tiết kiệm từ 50 đến 200 triệu đồng tùy từng mẫu xe. Mức khuyến mại này bao gồm cả quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Mẫu xe Giá trị khuyến mại tối đa (triệu đồng) Mức giá thấp nhất có thể nhận được (triệu đồng) Hyundai Accent 50 389 - 519 Hyundai Stargazer 50 439 - 549 Hyundai Santa Fe 125 944 - 1.240 Hyundai Palisade 200 1.269 - 1.389 Hyundai Creta 50 549 - 665 Hyundai Tucson 50 714 - 934

Tuy nhiên, giá trị ưu đãi cụ thể còn phụ thuộc vào từng phiên bản và chính sách của đại lý, bởi đây chỉ là mức giảm tối đa mà người mua có thể nhận được. Chẳng hạn, một số đại lý khu vực phía Bắc áp dụng mức giảm 25 triệu đồng kèm quà tặng cho mẫu Accent, trong khi đại lý khác tại Hà Nội lại đưa ra ưu đãi trực tiếp 40 triệu đồng.

Nhờ các chương trình giảm giá này, giá bán nhiều mẫu xe Hyundai trở nên cạnh tranh hơn, thậm chí có thể “đe dọa” cả những dòng thấp hơn. Ví dụ, nếu áp dụng đầy đủ khuyến mại, mẫu MPV Hyundai Stargazer thậm chí có thể tiệm cận mức giá của Kia Morning bản cao.

Đáng chú ý, khách hàng mua các mẫu Santa Fe, Stargazer và Accent theo hình thức giảm giá trực tiếp còn được tặng thêm gói bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000 km, tăng thêm 3 năm hoặc 20.000 km so với tiêu chuẩn thông thường.

Santa Fe và Palisade là hai mẫu nhận được giá trị khuyến mại lớn nhất. Ảnh: Đại lý, Hyundai

Trong khi đó, gói “An tâm sử dụng” mang lại giá trị ưu đãi tương đương 200 triệu đồng nhưng theo hình thức khác. Cụ thể, khách hàng được mở rộng bảo hành lên 8 năm/120.000 km cho tất cả các mẫu trong danh sách, miễn phí bảo dưỡng đến 5 năm và nhận thêm các quà tặng như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu và quyền lợi Hội viên hạng Bạch Kim, tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Với những người hạn chế về tài chính, gói ưu đãi lãi suất vay mua xe có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Theo đó, khách hàng có thể trả góp với lãi suất 0% trong 12 tháng và nhận thêm quà tặng giá trị đến 130 triệu đồng. Gói quà gồm quyền lợi Hội viên hạng Bạch Kim, bảo hành mở rộng 8 năm/120.000 km cho các mẫu Accent, Stargazer và Santa Fe, cùng bảo hiểm vật chất và voucher nhiên liệu cho Palisade và Santa Fe.

Dù không nằm trong danh sách xe giảm giá trực tiếp, Hyundai Grand i10 vẫn được hưởng chính sách gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, giúp tăng sức hút trong phân khúc xe đô thị.



