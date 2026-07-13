Nhiều người từng thắc mắc vì sao phụ nữ phương Tây thường có thân hình đầy đặn với những đường cong rõ nét, trong khi phụ nữ Đông Á nói chung, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc, lại sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai hơn.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất mà là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, môi trường sống và quan niệm thẩm mỹ được hình thành qua nhiều thế hệ.

Gene quyết định nền tảng vóc dáng

Yếu tố di truyền được xem là nền tảng quan trọng nhất và cũng là yếu tố khó thay đổi nhất.

Qua hàng chục nghìn năm tiến hóa, người Đông Á đã xuất hiện một biến thể gene đặc biệt mang tên EDAR-V370A. Biến thể này khiến mô tuyến vú phát triển dày đặc hơn nhưng lượng mỡ tích tụ ít hơn. Vì vậy, kích thước vòng một trung bình của phụ nữ Đông Á thường nằm trong khoảng cúp AB.

Trong khi đó, phụ nữ châu Âu chủ yếu mang biến thể EDAR 370V, có xu hướng tích tụ nhiều mô mỡ ở vùng ngực hơn, nhờ đó kích thước vòng một phổ biến ở mức cúp C hoặc lớn hơn.

Theo các nghiên cứu, biến thể EDAR-V370A xuất hiện ở khoảng 60-90% người Hán, nhưng lại rất hiếm gặp ở châu Âu và châu Phi. Ngoài ảnh hưởng đến hình thể, gene này còn liên quan đến những đặc điểm quen thuộc của người Đông Á như tóc thẳng, dày và mật độ tuyến mồ hôi cao.

Không chỉ vậy, cách cơ thể phân bố mỡ cũng có sự khác biệt giữa các nhóm dân cư. Người châu Á thường tích tụ mỡ nhiều ở vùng bụng (dáng người hình quả táo), trong khi phụ nữ phương Tây lại có xu hướng tích mỡ ở hông và đùi (dáng người hình quả lê). Chính sự khác biệt này khiến phụ nữ phương Tây thường trông đầy đặn và có đường cong rõ nét hơn.

Chế độ ăn tạo nên khác biệt

Bên cạnh gene, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần quan trọng trong việc định hình vóc dáng.

Ẩm thực truyền thống của Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác chủ yếu gồm gạo, rau xanh và các loại ngũ cốc, với lượng chất béo và năng lượng tương đối thấp. Ngược lại, khẩu phần ăn ở nhiều nước phương Tây thường có tỷ lệ thịt đỏ, sữa, các sản phẩm từ sữa và món tráng miệng giàu đường cao hơn.

Theo Đề cương Phát triển Thực phẩm và Dinh dưỡng Trung Quốc giai đoạn 2025-2030, nhu cầu năng lượng trung bình của phụ nữ vào khoảng 1.700 kcal mỗi ngày.

Một điểm khác biệt nữa là lượng protein. Chế độ ăn phương Tây thường ưu tiên thực phẩm giàu protein như sữa, trứng và thịt, góp phần phát triển và duy trì khối cơ. Trong khi đó, khẩu phần ăn truyền thống của người Trung Quốc trước đây có tỷ lệ protein thấp hơn.

Quan niệm thẩm mỹ và lối sống cũng góp phần định hình cơ thể

Ngoài yếu tố sinh học, môi trường sống và quan niệm về cái đẹp cũng tác động mạnh đến hình thể phụ nữ.

Trong nhiều năm, chuẩn mực "trắng - trẻ - gầy" luôn chiếm ưu thế tại nhiều quốc gia châu Á. Không ít phụ nữ coi việc càng gầy càng đẹp, thậm chí những người có vóc dáng bình thường vẫn tự nhận mình "hơi béo". Điều này khiến việc ăn kiêng để giảm cân trở thành lựa chọn phổ biến.

Ngược lại, tại nhiều nước phương Tây, vẻ đẹp khỏe mạnh, săn chắc cùng làn da rám nắng lại được đánh giá cao hơn.

Khác biệt cũng thể hiện ở thói quen tập luyện. Phụ nữ phương Tây thường tích cực tập gym và rèn luyện sức mạnh nhằm tăng cơ, định hình đường cong cơ thể. Trong khi đó, nhiều phụ nữ Trung Quốc vẫn e ngại các bài tập sức mạnh vì lo cơ bắp phát triển quá nhiều, làm mất vẻ nữ tính.

"Gầy" chưa chắc đã khỏe

Theo các chuyên gia, vóc dáng mảnh mai không đồng nghĩa với sức khỏe tốt. Trong y học tồn tại khái niệm "xương bọc mỡ" (skinny fat), dùng để chỉ những người có cân nặng bình thường nhưng khối lượng cơ thấp, tỷ lệ mỡ cơ thể cao. Đây là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ trẻ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ăn kiêng thiếu khoa học, ít vận động, ngồi nhiều và không tập luyện sức mạnh trong thời gian dài. Kiểu "gầy giả" này không chỉ làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương và hệ miễn dịch.

Các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ theo đuổi vóc dáng mảnh mai, phụ nữ nên hướng tới một cơ thể cân đối với tỷ lệ cơ và mỡ hợp lý. Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua chế độ ăn uống đa dạng, vận động thường xuyên và lối sống lành mạnh.

Nhìn chung, sự khác biệt về vóc dáng giữa phụ nữ phương Tây và phụ nữ châu Á là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động, từ di truyền, chế độ dinh dưỡng, văn hóa đến quan niệm thẩm mỹ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xu hướng đề cao vẻ đẹp khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng cũng đang ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Sau cùng, vẻ đẹp không có một khuôn mẫu cố định. Một cơ thể khỏe mạnh, tự tin và giàu sức sống luôn là tiêu chuẩn bền vững hơn bất kỳ chuẩn mực ngoại hình nào.

Nguồn Sohu