10 điều nhiều người vẫn hiểu sai về cà phê: Không phải ai cũng biết điều số 5

1. Cà phê có làm tăng nguy cơ loãng xương?

Nhiều người lo ngại caffeine khiến cơ thể mất canxi, từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết điều này chỉ đúng ở mức rất nhỏ.

Caffeine có thể ảnh hưởng nhẹ đến quá trình hấp thu canxi, nhưng lượng canxi mất đi sau mỗi tách cà phê hoàn toàn có thể được bù đắp bằng việc thêm một ít sữa, hoặc bổ sung thực phẩm giàu canxi như đậu phụ.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính gây loãng xương vẫn là ít vận động, thiếu vitamin D do ít tiếp xúc ánh nắng và chế độ ăn thiếu canxi.

2. Uống cà phê có gây đau dạ dày hoặc loét dạ dày?

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất.

Thực tế, cà phê không phải nguyên nhân gây loét dạ dày. Tuy nhiên, caffeine có thể kích thích tiết axit dạ dày, vì vậy những người mắc bệnh trào ngược hoặc có dạ dày nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi uống lúc đói.

Đối với người khỏe mạnh, uống cà phê sau bữa ăn hoặc kết hợp với sữa thường không gây hại cho dạ dày.

Cà phê.

3. Cà phê có giúp giảm cân?

Caffeine có thể hỗ trợ tăng nhẹ quá trình trao đổi chất, giảm giữ nước và giảm cảm giác thèm ăn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu đến từ cà phê đen. Nếu thường xuyên uống các loại cà phê pha nhiều siro, đường, kem tươi hay kem béo như mocha hoặc frappuccino, lượng calo nạp vào có thể còn nhiều hơn mức tiêu hao, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn.

4. Uống cà phê mỗi ngày có gây nghiện?

Theo các bác sĩ, caffeine có thể tạo ra sự phụ thuộc nhẹ.

Nếu ngừng uống đột ngột, một số người có thể bị đau đầu, mệt mỏi hoặc khó tập trung trong khoảng 2-3 ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là triệu chứng cai caffeine và hoàn toàn khác với tình trạng nghiện các chất gây nghiện.

5. Cà phê càng đậm, càng đắng thì càng nhiều caffeine?

Điều này thực tế lại ngược hoàn toàn.

Trong quá trình rang ở nhiệt độ cao và thời gian dài, một phần caffeine bị mất đi. Vì vậy, cà phê rang đậm thường chứa ít caffeine hơn cà phê rang nhạt.

Những loại cà phê rang nhạt, có màu sáng hơn và vị hơi chua, thường giữ được hàm lượng caffeine cao hơn.

6. Phụ nữ mang thai có phải kiêng hoàn toàn cà phê?

Các chuyên gia sản khoa cho biết phụ nữ mang thai không nhất thiết phải tránh hoàn toàn caffeine.

Khuyến cáo hiện nay của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều hiệp hội sản khoa là tổng lượng caffeine mỗi ngày không nên vượt quá 200 mg, tương đương khoảng một cốc cà phê pha thông thường.

7. Tim đập nhanh sau khi uống cà phê có phải dấu hiệu bệnh tim?

Ở đa số trường hợp, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường do caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim trong thời gian ngắn.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, người uống có thể giảm lượng caffeine hoặc chuyển sang cà phê đã khử caffeine.

Tuy nhiên, nếu tim đập nhanh kèm đau ngực, khó thở hoặc các triệu chứng bất thường khác, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Ảnh minh họa.

8. Uống cà phê có thể thay thế nước lọc?

Câu trả lời là không. Mặc dù caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, lượng nước mất đi vẫn thấp hơn lượng nước được đưa vào từ chính cốc cà phê. Với những người uống cà phê thường xuyên, cơ thể còn có xu hướng thích nghi với tác dụng này.

Dù vậy, cà phê không nên được tính là lượng nước cần thiết mỗi ngày và không thể thay thế hoàn toàn nước lọc.

9. Cà phê hòa tan 3 trong 1 có hại?

Vấn đề không nằm ở hạt cà phê mà ở các thành phần đi kèm.

Nhiều sản phẩm cà phê hòa tan chứa lượng lớn đường và kem béo thực vật nhằm tạo vị thơm ngậy. Nếu sử dụng hằng ngày, người dùng cần lưu ý nguy cơ tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu và tăng cân nhiều hơn là lo ngại về caffeine.

10. Uống cà phê vào buổi tối chắc chắn gây mất ngủ?

Không phải ai cũng giống nhau. Caffeine có thời gian bán hủy khoảng 4-6 giờ, nhưng tốc độ chuyển hóa phụ thuộc vào yếu tố di truyền của từng người. Có người vẫn ngủ ngon sau khi uống cà phê buổi tối, trong khi người khác chỉ cần một tách vào đầu giờ chiều cũng có thể thao thức đến đêm.

Các chuyên gia khuyến cáo, những người thường xuyên mất ngủ hoặc có chất lượng giấc ngủ kém nên hạn chế sử dụng các đồ uống chứa caffeine sau 14 giờ.

Theo các chuyên gia, cà phê không phải là thức uống có hại nếu được sử dụng hợp lý. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine ở mức vừa phải có thể giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Tuy nhiên, việc lựa chọn loại cà phê ít đường, hạn chế kem béo, không uống quá nhiều trong ngày và tránh sử dụng quá muộn vào buổi chiều sẽ giúp phát huy lợi ích của cà phê mà vẫn hạn chế được những tác động không mong muốn đối với sức khỏe.

Theo Chinapress