Không chỉ gửi tiết kiệm, một kênh đầu tư dự báo "lên ngôi" khi lãi suất tăng cao

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô toàn cầu biến động nhanh, triển vọng của các lớp tài sản cũng chịu tác động trực tiếp. Trên cơ sở đó, ông Bùi Văn Huy - Phó Giám đốc FIDT cập nhật một số góc nhìn đối với các lớp tài sản trong 1–2 tháng tới.

Với thị trường chứng khoán , chuyên gia cho rằng kênh này chịu tác động rõ nét từ căng thẳng địa chính trị và biến động giá dầu, khiến triển vọng ngắn hạn kém tích cực. Trong giai đoạn tới, thị trường được dự báo tiếp tục biến động khi rủi ro vẫn hiện hữu, tuy nhiên nhà đầu tư không nên quá bi quan bởi các nhịp giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt với mức định giá hấp dẫn hơn.

Chiến lược phù hợp là giải ngân với tỷ trọng vừa phải, ưu tiên nhóm Bluechip, VN30 nhằm giảm thiểu rủi ro và đón đầu khả năng dòng tiền quay lại khi thị trường ổn định, đồng thời tập trung vào các ngành ít chịu tác động từ bên ngoài như vật liệu xây dựng, xây dựng và tiêu dùng thiết yếu.

Ở kênh tiền gửi , lãi suất được dự báo có xu hướng tăng nhẹ trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chưa dồi dào, áp lực tỷ giá còn hiện hữu và cơ quan điều hành đã thực hiện hút bớt tiền để ổn định thị trường. Tiền gửi vì vậy vẫn là kênh phù hợp trong giai đoạn hiện tại nhờ tính an toàn và khả năng duy trì dòng tiền ổn định, đồng thời tận dụng xu hướng lãi suất nhích lên.

Nhà đầu tư có thể ưu tiên các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng để đảm bảo tính linh hoạt, qua đó sẵn sàng nguồn vốn cho việc tái cơ cấu danh mục khi cơ hội xuất hiện ở các kênh như cổ phiếu, bất động sản hay các tài sản tài chính khác. Chiến lược tổng thể là kết hợp giữa sự thận trọng và linh hoạt, tạm thời ưu tiên tiền gửi ngắn hạn trong khi chờ mặt bằng giá các tài sản khác ổn định hơn.

Thị trường bất động sản ghi nhận trạng thái trầm lắng do lãi suất cao và tín dụng bị kiểm soát chặt, khiến tâm lý người mua thận trọng, thanh khoản phục hồi chậm và tiến độ triển khai ở một số phân khúc chưa đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, biến động từ xung đột địa chính trị và giá dầu gia tăng tiếp tục lan tỏa đến chi phí vật liệu, lạm phát, lãi suất và hành vi thị trường. Trong bối cảnh này, chiến lược phù hợp là ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và tiến độ rõ ràng, thay vì theo đuổi cơ hội đầu cơ ngắn hạn.

Dù thị trường chưa rơi vào cú sốc diện rộng, quá trình sàng lọc đang diễn ra mạnh hơn, trong đó các tài sản chất lượng sẽ giữ lợi thế, còn các chủ thể phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính sẽ chịu áp lực. Trong kịch bản cơ sở, thị trường được kỳ vọng có thể cải thiện từ cuối quý II khi lãi suất ổn định hơn và tín dụng được nới lỏng.

Với vàng , FIDT cho rằng giá kim loại quý tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và lạm phát gia tăng, củng cố vai trò là kênh trú ẩn an toàn. Nhu cầu nắm giữ vàng tăng lên phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước các biến động khó lường.

Trong giai đoạn tới, vàng vẫn nên được duy trì trong danh mục nhằm phòng ngừa rủi ro, tuy nhiên cần tiếp cận với chiến lược có kỷ luật, tránh mua bán theo tâm lý ngắn hạn. Tỷ trọng hợp lý được khuyến nghị ở mức 5–10% tổng tài sản, đồng thời nên giải ngân theo từng phần để giảm thiểu rủi ro biến động giá.

Thị trường trái phiếu được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại khi mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng và nhu cầu huy động vốn gia tăng trong bối cảnh tín dụng chưa thực sự dồi dào. Dù vậy, các yếu tố bất định bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm lý doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chuyên gia FIDT tiếp tục duy trì quan điểm tích cực với nhóm tài sản fixed income, đặc biệt là trái phiếu trong năm 2026. ﻿﻿ Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ tổ chức phát hành, cân đối giữa rủi ro và lợi suất, đồng thời phân bổ danh mục hợp lý để vừa kiểm soát rủi ro, vừa tối ưu hiệu quả đầu tư.

Đối với tiền kỹ thuật số, thị trường tiếp tục ghi nhận biến động mạnh theo các yếu tố vĩ mô, với xu hướng thận trọng chiếm ưu thế khi dòng tiền chưa thực sự ổn định, cho thấy rủi ro vẫn ở mức cao trong ngắn hạn.

Nhìn chung, FIDT cho rằng chiến lược đầu tư trong giai đoạn hiện tại nên ưu tiên sự cân bằng giữa phòng thủ và linh hoạt, tập trung bảo toàn vốn, duy trì thanh khoản và từng bước tận dụng cơ hội khi thị trường xuất hiện các vùng giá hấp dẫn hơn.