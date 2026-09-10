Không còn "đợi Apple ra iPhone 18 thì mua iPhone đời cũ cho rẻ", các dòng 16, 17 đồng loạt tăng giá, không 2 triệu thì cũng 4 triệu đồng

Trên website Apple tại thị trường Việt Nam, các mẫu iPhone đang bán gồm iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air tăng ít nhất 2 triệu đồng từ ngày 10/9. Động thái này diễn ra ngay sau khi hãng trình làng loạt điện thoại mới.

Cụ thể, iPhone 16 bản 128 GB được Apple niêm yết với giá 24,99 triệu, tăng 2 triệu đồng so với trước. Các mẫu iPhone 17 bản 256 GB hiện có giá 28,99 triệu, iPhone 17e giá 21,99 triệu và iPhone Air 256 GB tới 34,99 triệu đồng, đều tăng 4 triệu đồng. Với các model có dung lượng bộ nhớ cao hơn, mức tăng cũng lớn hơn.

Tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR), hầu hết các đại lý điều chỉnh theo niêm yết mới của Apple. Tuy nhiên, một số vẫn bán iPhone đời cũ với mức thấp hơn từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng tùy phiên bản và dung lượng bộ nhớ.

Trong khi đó, hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã được gỡ khỏi hệ thống để nhường chỗ cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mới ra mắt.

Trên thị trường toàn cầu, iPhone thế hệ cũ cũng được Apple niêm yết giá mới. Chẳng hạn, tại Mỹ, giá khởi điểm của cả 4 mẫu đều tăng thêm 100 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Đây là mức tăng đồng đều tính theo USD, chưa gồm thuế và các chi phí phân phối riêng của từng thị trường:

iPhone 16: từ 699 USD lên 799 USD; iPhone 17e: từ 599 USD lên 699 USD; iPhone 17: từ 799 USD lên 899 USD; iPhone Air: từ 999 USD lên 1.099 USD.

"Chiến lược này khá bất thường đối với Apple", TechCrunch bình luận. "Theo truyền thống, việc ra mắt thế hệ iPhone mới đồng nghĩa các mẫu cũ hơn sẽ trở nên rẻ hơn".

Tuy nhiên, theo 9to5mac, điều này đã được dự đoán trước.

iPhone gập Duo vừa được ra mắt vào rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Hà Nội, Việt Nam

Hồi cuối tháng 6, trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal, Tim Cook cho biết Apple không còn khả năng gánh chi phí ngày càng tăng của chip nhớ và bộ nhớ trong, do nhu cầu lớn từ các công ty AI và trung tâm dữ liệu phục vụ xây dựng hạ tầng AI.

Cook ví tình trạng khan hiếm chip nhớ hiện nay như một trận lũ hiếm gặp, cả trăm năm mới xảy ra một lần. Ông nói: "Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong hơn 40 năm". Quy mô đầu tư hạ tầng AI, ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD, đang gây tranh cãi về việc liệu nhu cầu thực tế có tương xứng hay không. Nhưng trước mắt, làn sóng đầu tư này khiến nguồn cung chip trên toàn ngành bán dẫn trở nên eo hẹp hơn.

Apple vừa ra mắt bộ ba iPhone mới ngày 9/9 tại Mỹ (rạng sáng nay giờ Hà Nội). Trong đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm ngoái; iPhone gập Duo được bán từ 1.999 USD.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt muộn hơn vào mùa xuân 2027 với giá được dự đoán tăng 10-20%, theo TrendForce.