Kymco KR125 gây chú ý với ABS hai kênh, TCS và màn hình TFT trong tầm giá dưới 38,8 triệu đồng

Thị trường xe tay ga phong cách cổ điển trong tầm giá phổ thông đang trở nên ngày càng sôi động, khi nhiều thương hiệu liên tục đưa ra những sản phẩm mới để cạnh tranh. Trong bối cảnh Honda, Suzuki và Haojue đều đã có vị trí riêng, Kymco bất ngờ giới thiệu KR125, mẫu xe không gây ấn tượng bằng vẻ ngoài quá cầu kỳ nhưng lại sở hữu danh sách trang bị đáng chú ý.

Ngoại hình không phô trương nhưng dễ tạo thiện cảm

Nếu chỉ nhìn qua thiết kế, Kymco KR125 có thể không phải mẫu xe khiến người dùng lập tức bị thu hút. Xe sở hữu những đường nét bo tròn, kiểu dáng cổ điển và tổng thể khá điềm đạm.

Tuy nhiên, chính sự tiết chế này lại có thể trở thành điểm mạnh với nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe để sử dụng lâu dài. KR125 không cố gắng tạo ra vẻ ngoài quá hầm hố hay thể thao, mà tập trung vào phong cách cổ điển dễ tiếp cận.

Điểm đáng chú ý hơn nằm phía sau thiết kế tưởng như đơn giản đó. Kymco đã đưa vào KR125 một loạt trang bị mà theo nội dung giới thiệu, không phải mẫu xe nào trong cùng tầm giá cũng có.

ABS hai kênh và TCS là điểm sáng

Giá khởi điểm của Kymco KR125 dưới 10.000 nhân dân tệ, tương đương dưới khoảng 38,8 triệu đồng. Trong tầm giá này, việc xe được trang bị đồng thời ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS là điểm đáng chú ý.

Theo thông tin giới thiệu, một số đối thủ Nhật Bản trong cùng nhóm giá vẫn chỉ sử dụng ABS đơn kênh cho bánh trước, thậm chí có mẫu sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS.

ABS hai kênh mang lại lợi thế rõ ràng về mặt trang bị khi cả bánh trước và bánh sau đều được kiểm soát trong quá trình phanh. Trong khi đó, TCS có nhiệm vụ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc.

Với một chiếc xe chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị, đây có thể là những trang bị hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ chạy theo công suất động cơ. Đặc biệt, trong điều kiện đường phố có thể xuất hiện mặt đường trơn trượt, khả năng kiểm soát xe luôn là yếu tố đáng quan tâm.

Thân thiện với người có vóc dáng nhỏ

Một ưu điểm khác của KR125 nằm ở trọng lượng và chiều cao yên được thiết kế theo hướng thân thiện với người sử dụng.

Theo nội dung giới thiệu, ngay cả những người có vóc dáng nhỏ cũng có thể dễ dàng chống cả hai chân xuống đất. Đây là một chi tiết tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác tự tin khi điều khiển xe.

Đối với một chiếc xe đô thị, khả năng chống chân dễ dàng có thể quan trọng không kém công suất động cơ. Người lái thường xuyên phải dừng đèn đỏ, quay đầu, dắt xe hoặc xử lý những tình huống bất ngờ trong không gian hẹp. Khi có thể kiểm soát thân xe chắc chắn, trải nghiệm sử dụng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

KR125 còn cải thiện khả năng chứa đồ, một điểm thường bị xem là hạn chế trên nhiều mẫu xe tay ga cổ điển. Thay vì chỉ ưu tiên kiểu dáng, Kymco đã cố gắng biến không gian chứa đồ thành một phần thiết thực hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Phiên bản cao hơn có màn hình TFT và dẫn đường

Nếu muốn có thêm công nghệ, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Zhixing. Biến thể này được trang bị màn hình TFT, một trang bị tương đối nổi bật trong phân khúc.

Xe còn có tính năng kết nối và trình chiếu dẫn đường. Với những người sử dụng xe để đi làm hàng ngày, đặc biệt phải di chuyển trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, những tiện ích như vậy có thể mang lại giá trị sử dụng rõ ràng.

Thay vì chỉ tập trung vào những thông số khó cảm nhận trong điều kiện vận hành thông thường, Kymco đưa công nghệ vào những tình huống người dùng có thể gặp mỗi ngày. Đây cũng là lý do KR125 có thể phù hợp với nhóm khách hàng coi chiếc xe là một phần của cuộc sống đô thị hơn là một phương tiện để thể hiện hiệu năng.

Động cơ không mạnh nhưng phù hợp mục tiêu

Không giống những mẫu xe được phát triển theo hướng thể thao, động cơ không phải điểm mạnh của KR125. Xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ làm mát bằng không khí, với các thông số không thực sự nổi bật.

Tuy nhiên, mẫu xe được tinh chỉnh theo hướng vận hành tuyến tính. Khả năng tăng tốc ban đầu nhẹ nhàng và mượt mà, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu được kiểm soát tốt.

Cấu hình này phù hợp với mục tiêu sử dụng của KR125. Nếu phần lớn hành trình diễn ra trong đô thị, người dùng không nhất thiết cần một động cơ quá mạnh. Một chiếc xe tăng tốc đủ nhanh, phản hồi ga dễ kiểm soát và tiết kiệm nhiên liệu có thể mang lại trải nghiệm thoải mái hơn trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, bình xăng có dung tích tương đối lớn giúp KR125 có thể di chuyển trong thời gian dài trước khi cần tiếp nhiên liệu. Với một chiếc xe dùng để đi làm, đi học hoặc di chuyển hàng ngày, việc không phải liên tục ghé trạm xăng cũng là một lợi thế đáng kể.

Chú thích ảnh

Nếu về Việt Nam, KR125 có thể đánh vào nhu cầu rất thực tế

Nếu Kymco KR125 được đưa về Việt Nam với mức giá tương đương khoảng 35-40 triệu đồng sau khi điều chỉnh theo mặt bằng thị trường, mẫu xe này có thể tạo được một vị trí khá thú vị trong nhóm xe tay ga phổ thông.

Thị trường Việt Nam có lượng người dùng rất lớn, nhưng nhu cầu không phải lúc nào cũng hướng tới những chiếc xe có động cơ mạnh. Một bộ phận người mua quan tâm nhiều hơn đến thiết kế, sự dễ điều khiển, khả năng chứa đồ, tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn.

Đặc biệt, chiều cao yên thân thiện có thể giúp mẫu xe tiếp cận tốt nhóm khách hàng nữ hoặc những người không có vóc dáng cao lớn. Trong khi đó, ABS hai kênh và TCS có thể trở thành điểm bán hàng đáng chú ý nếu Kymco giữ được mức giá cạnh tranh.

Nếu định vị đúng tại Việt Nam, đây có thể chính là lợi thế lớn nhất của KR125. Trong một thị trường mà người mua ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế, một chiếc xe không quá mạnh nhưng hiểu người dùng đôi khi lại có sức hút bền bỉ hơn một mẫu xe chỉ biết gây ấn tượng bằng những con số.