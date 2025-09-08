Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!

08-09-2025 - 22:05 PM | Lifestyle

Sau một thời gian cải tạo và chỉnh trang, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – không gian công cộng rộng gần 1,4 ha nằm sát hồ Gươm – đã mang trên mình một diện mạo khang trang, hiện đại, trở thành điểm nhấn mới giữa trung tâm Hà Nội.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục! Clip: Như Hoàn

Giai đoạn 1 của dự án do UBND phường Hoàn Kiếm triển khai đã hoàn thành với nhiều hạng mục như nâng cấp hạ tầng, bổ sung cây xanh, trải thảm nhựa mặt đường.

Khu vực từng là tòa nhà Hàm Cá Mập nay được lắp đặt màn hình LED khổ lớn, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng. Mặt tiền tòa nhà hướng ra hồ Gươm cũng đang được chỉnh trang, đồng thời được trang hoàng rực rỡ với hàng trăm lá cờ Tổ quốc.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 1.

Khu vực từng là tòa nhà Hàm Cá Mập nay được lắp đặt màn hình LED khổ lớn (Ảnh: Như Hoàn)

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 2.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 3.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 4.

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc được trang hoàng

Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi xe đã được di dời, dải phân cách tháo dỡ, giao thông được tổ chức lại hợp lý hơn. Hệ thống cây xanh được bố trí thành hàng, đóng vai trò phân tách tự nhiên giữa các làn đường.

Quanh quảng trường, nhiều ghế đá được đặt cạnh các chậu hoa cảnh, tạo không gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh cho người dân và du khách khi dạo quanh hồ Gươm. Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ, các hạng mục phụ như mái che, mái vẩy và công trình bổ trợ đã được tháo dỡ nhằm khôi phục kiến trúc nguyên gốc.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 5.

Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ, các hạng mục phụ như mái che, mái vẩy và công trình bổ trợ đã được tháo dỡ (Ảnh: Như Hoàn)

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 6.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 7.

Những chậu cây xanh được bố trí

Đài phun nước – điểm hẹn quen thuộc của người dân – cũng đã được điều chỉnh cốt nền, nay chỉ cao hơn mặt đường một bậc thay vì ba bậc như trước, tạo không gian thoáng đãng và thuận tiện cho việc đi lại. Song song với đó, công tác trồng cây, bố trí chậu cảnh và hoàn thiện các hạng mục cảnh quan vẫn đang tiếp tục triển khai, từng bước hoàn thiện không gian công cộng quan trọng này.

Với diện mạo mới, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích của đông đảo người dân và du khách.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 8.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 9.

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!- Ảnh 10.

Nhiều du khách quốc tế khi tới tham quan hồ Gươm đã bày tỏ sự bất ngờ, thích thú trước một quảng trường hiện đại nhưng vẫn giữ được nét hài hòa với cảnh quan lịch sử, văn hóa xung quanh. Không ít người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến ghé thăm Hà Nội.

Theo Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

