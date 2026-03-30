Không đầu cơ - vẫn sinh lời: Chủ đầu tư thay đổi cuộc chơi

Thay vào đó, nhà đầu tư đang chuyển hướng sang những tài sản có khả năng tạo dòng tiền thực và giá trị khai thác dài hạn, kéo theo sự thay đổi trong vai trò của chủ đầu tư - từ người bán sản phẩm sang người kiến tạo và vận hành giá trị.

Từ "mua - bán" sang "sở hữu - khai thác"

Thị trường đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tư duy đầu tư. Nếu trước đây tài sản được nắm giữ với kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, câu hỏi quan trọng hơn là: tài sản đó có thể tạo ra giá trị gì ngay khi sở hữu?

Không ít nhà đầu tư đang đối mặt với thực tế tài sản không thể khai thác, không có dòng tiền, thậm chí bị bỏ không trong thời gian dài. Khi đó, lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào biến động thị trường. Ngược lại, những bất động sản có thể vận hành sớm, tạo dòng tiền ngay từ đầu lại mang đến sự ổn định và chủ động hơn. Đây là lý do mô hình "mua để khai thác" đang dần thay thế "mua chờ tăng giá".

"Đô thị sống" lên ngôi: khi khả năng lấp đầy quan trọng hơn quy mô

Sau giai đoạn phát triển nóng, nhiều khu đô thị quy mô lớn rơi vào tình trạng thiếu cư dân, thiếu hoạt động, bị bỏ hoang trong thời gian dài - hình thành nên những "đô thị ma". Thực tế này khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các dự án phát triển dàn trải.

Trong bối cảnh đó, các dự án quy mô vừa, được hoàn thiện sớm về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Thay vì trải rộng, các dự án này tập trung vào khả năng lấp đầy nhanh, hình thành cộng đồng cư dân thực và nhịp sống rõ ràng.

Đặc biệt, khi nằm tại các khu vực có sẵn nguồn cầu như các điểm đến du lịch hoặc trục phát triển mới, khả năng vận hành được kích hoạt sớm, giúp tài sản nhanh chóng tạo ra giá trị thực.

Giá trị thật đến từ trải nghiệm sống

Một dự án chỉ có thể vận hành hiệu quả khi nó thực sự "sống", có cư dân ở thật, có hoạt động và dòng khách ổn định. Điều này phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch, mật độ xây dựng, không gian xanh và khả năng kết nối.

Thực tế cho thấy, những tài sản nằm tại các khu vực có nhu cầu cao như trung tâm du lịch hoặc các đô thị lớn luôn duy trì giá trị tốt. Tại Hội An hay Đà Nẵng, dòng khách du lịch ổn định quanh năm giúp các bất động sản có khả năng khai thác lưu trú nhanh chóng đi vào vận hành. Trong khi đó, tại TP.HCM hay Hà Nội, những khu vực có cộng đồng dân cư hiện hữu và môi trường sống chất lượng vẫn luôn có sức hấp thụ cao.

Dòng khách du lịch ổn định giúp các bất động sản nhanh chóng đi vào vận hành. Ảnh istockphoto

Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng sống xanh, sống chậm và gần gũi thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, các dự án có không gian sinh thái, mật độ thấp và trải nghiệm sống được đầu tư bài bản càng trở nên hấp dẫn. Khi nhu cầu ở thật và trải nghiệm sống tăng lên, bất động sản không chỉ giữ giá mà còn có khả năng gia tăng giá trị một cách tự nhiên theo thời gian.

Ở góc độ này, những dự án đặt cư dân làm trung tâm, tạo được đời sống thực sẽ có nền tảng bền vững hơn. Khi một dự án hình thành được nhịp sống rõ ràng, giá trị của từng sản phẩm bên trong cũng được củng cố một cách lâu dài.

Sự giao thoa giữa kiến trúc bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tạo nên giá trị độc bản. Ảnh CĐT

Chủ đầu tư: người vận hành giá trị, tạo ra dòng tiền thật

Sự thay đổi trong tư duy đầu tư khiến dòng tiền thực trở thành yếu tố then chốt. Tuy nhiên, không phải tài sản nào cũng có thể tự vận hành hiệu quả, đặc biệt khi nhà đầu tư cá nhân ở xa hoặc thiếu kinh nghiệm và hệ sinh thái hỗ trợ. Khi đó, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng tổ chức vận hành và duy trì dòng khách ổn định.

Chính vì vậy, vai trò của chủ đầu tư đang thay đổi rõ rệt. Thay vì dừng lại ở việc xây dựng và bàn giao, họ tham gia sâu hơn vào quá trình vận hành, xây dựng hệ sinh thái khai thác và đồng hành cùng nhà đầu tư. Chính cách tiếp cận này giúp tài sản không bị "đứng yên", mà liên tục được khai thác, tạo dòng tiền và gia tăng giá trị theo thời gian.

Vai trò của chủ đầu tư gắn liền với năng lực vận hành, đảm bảo hệ sinh thái luôn tạo ra dòng tiền. Ảnh CĐT

Từ các đô thị lớn đến trục Nam Đà Nẵng: một hướng đi khác

Xu hướng ưu tiên các dự án có khả năng vận hành và tạo dòng tiền đang xuất hiện rõ tại nhiều thị trường. Tại TP.HCM, các khu vực như Thủ Thiêm hay Nam Sài Gòn (Quận 7) vẫn duy trì sức hấp thụ tốt nhờ hạ tầng hoàn chỉnh và nhu cầu ở thực cao. Tại Hà Nội, các khu như Tây Hồ Tây, Nam Từ Liêm hay Gia Lâm - nơi có quy hoạch đồng bộ - cũng ghi nhận thanh khoản ổn định hơn so với các dự án dàn trải.

Ở khu vực miền Trung, trục Nam Đà Nẵng - Hội An cũng thể hiện xu hướng này rõ nét. Thay vì phát triển quy mô lớn, một số dự án lựa chọn quy mô vừa phải, hoàn thiện sớm và gắn với du lịch - sinh thái. Với lợi thế dòng khách ổn định quanh năm, Hội An được đánh giá là điểm đến tạo nền tảng để bất động sản nhanh chóng đi vào khai thác và tạo dòng tiền.Trong xu hướng đó, nổi lên cụm 3 dự án sinh thái Casamia Balanca (Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông (xã Cẩm Thanh cũ), Đà Nẵng) của Tập đoàn Đạt Phương - một Tập đoàn đa ngành - chú trọng phát triển chiều sâu dự án gắn với cảnh quan tự nhiên, kiến trúc bản địa và trải nghiệm sống, đồng thời tập trung vào khả năng vận hành thực tế thay vì chỉ bán hàng.

Casamia Balanca - Minh chứng cho mô hình đô thị sinh thái chú trong vào khả năng tạo ra dòng tiền thực. Ảnh CĐT.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn mới, nơi giá trị không còn đến từ đầu cơ, mà từ khả năng vận hành và khai thác. Một tài sản chỉ thực sự sinh lời bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái có dòng khách, có cộng đồng và có đời sống thực sự.