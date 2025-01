Không để giá đất trôi nổi khiến thị trường phát triển thiếu bền vững

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam (VACC)

Theo đó, ông Hiệp cho rằng định giá đất là một yếu tố rất quan trọng. Vừa qua, đã có nhiều địa phương công bố giá đất điều chỉnh, đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM đã bắt đầu áp dụng bảng giá đất mới. Tuy nhiên, phương pháp định giá đất vẫn còn nhiều bất cập.

“Ngay trong định giá đất, mặc dù đã có Nghị định 71 của Chính phủ ra tháng 7/2024 thay thế cho Nghị định 12 nhưng cách tính trong Nghị định 71 lại có những điểm chưa thật chuẩn. Chẳng hạn như phương pháp so sánh, lấy tài sản so sánh với thửa đất trúng đấu giá, trong khi chúng ta thấy đất đấu giá vừa qua không phản ánh giá thị trường”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nhận định.

Ngoài ra, cũng theo ông Hiệp, quy trình định giá đất hiện nay đang quá phụ thuộc vào đơn vị tư vấn thẩm định giá, cùng với đó là đơn vị kiểm tra, thẩm duyệt và vai trò của chính quyền địa phương trong thực thi chính sách còn lúng túng và sợ sai. Tất cả những điều đó gây ra nguồn cơn bất động sản bị ách tắc, thậm chí tại nhiều tỉnh kéo dài 6 tháng đến 1 năm chưa thể định giá đất xong.

Yếu tố thứ hai có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là khi định giá đất tăng cao sẽ kéo theo giá bất động sản tăng.

“Chúng tôi lo ngại đến một lúc nào đó bất động sản không có người mua vì giá quá cao, hàng tồn kho sẽ ngày càng phình to.Hơn nữa, theo quy định mới của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản tại các đô thị kể cả đô thị loại 3 trở lên phải xây dựng hết nhà để bán, cho thuê... cho nên tổng vốn đầu tư rất lớn. Nếu dòng vốn lớn mà không bán được thì các doanh nghiệp bất động sản sẽ đối mặt nguy cơ phá sản, bởi áp lực về dòng tiền rất lớn cộng với định giá đất tăng cao”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nhận định.

Do đó, theo ông Hiệp, đất đai vốn thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Do đó, Nhà nước phải quản lý còn nếu chúng ta để thị trường tự do thì bất động sản sẽ không biết đi đâu, về đâu. Mặc dù chúng ta có những tiêu chí về phương pháp định giá đất chuẩn nhưng cần thận trọng trong quản lý.

“Nhìn từ các phiên đấu giá đất vừa qua, chúng ta thấy rằng nếu không quản lý thì giá đất sẽ trôi nổi. Vì vậy, về phía các doanh nghiệp bất động sản, rất mong trên cơ sở các luật, các bộ ngành có những hướng dẫn cụ thể về định giá đất để làm sao đúng giá thị trường, khi đó thị trường bất động sản mới có thể phát triển bền vững”, ông Nguyễn Quốc Hiệp đánh giá.

Nhận định về triển vọng và diễn biến của thị trường bất động sản trong năm Ất Tỵ 2025, ông Hiệp đánh giá sẽ có những bước phát triển tích cực hơn. Việc giải tỏa các nguồn đất và tăng nguồn cung sẽ giúp cân bằng lại thị trường.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiệp để thị trường thực sự khởi sắc, chúng ta cần kiểm soát giá cả hợp lý và tập trung phát triển phân khúc nhà ở trung bình, đáp ứng nhu cầu lớn của người dân, đặc biệt là giới trẻ với thu nhập vừa phải.

“Nếu các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ được thực hiện hiệu quả hơn, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật, thị trường sẽ trở lại quỹ đạo ổn định và bền vững hơn”, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam (VVA) đánh giá.