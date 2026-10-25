Không đình công, không biểu ngữ: Tài xế Uber Eats “hack” thuật toán bằng cách cùng nhau nói không với giá cước "rẻ mạt"

Một đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội X thu hút sự chú ý khi cho thấy nhiều chiếc điện thoại được đặt cạnh nhau, với người tham gia liên tục thao tác trên các thiết bị. Đi kèm video là thông tin cho rằng một số tài xế Uber Eats tại Pháp đang áp dụng chiến thuật phối hợp từ chối những đơn giao hàng có mức thù lao thấp, chờ hệ thống đưa ra mức giá hấp dẫn hơn mới nhận chuyến.

Uber Eats là ứng dụng gọi đồ ăn của Uber, hoạt động tại Mỹ và châu Âu.

Theo nội dung được lan truyền, khi nhiều tài xế từ chối một đơn hàng, mức tiền nền tảng đề xuất có thể tăng lên 15 euro (hơn 400 nghìn đồng) hoặc hơn. Việc sử dụng nhiều điện thoại được cho là giúp họ theo dõi các đề nghị giao hàng và phối hợp lựa chọn đơn.

Các tài xế đang "hack" thuật toán để nâng giá thù lao - Ảnh: X

Thuật toán trả công gây tranh cãi, tài xế yêu cầu minh bạch

Những tranh luận về mức thù lao của tài xế Uber Eats tại Pháp không phải vấn đề mới. Tháng 12/2023, các nghiệp đoàn đã kêu gọi tài xế giao đồ ăn đình công trong hai ngày 2–3/12 để phản đối cơ chế tính tiền mới mà họ cho rằng khiến thu nhập giảm. Trong khi đó, Uber Eats đưa ra quan điểm khác về tác động của hệ thống đối với mức thu nhập bình quân mỗi chuyến.

Tháng 8/2024, báo Le Progrès đưa tin về bốn tài xế Uber Eats tập trung tại một bãi đỗ xe gần nhà hàng McDonald's ở thành phố Ambérieu-en-Bugey, thuộc tỉnh Ain, Pháp. Họ đặt các điện thoại cạnh nhau để so sánh thông báo nhận đơn và nhận thấy cùng một chuyến giao hàng có thể được đề xuất với mức thù lao khác nhau.

Theo bài báo, một chuyến giao hàng dài 11km được trả 10 euro, trong khi chuyến dài 2 km có mức đề xuất 9 euro. Một đơn khác, có quãng đường 18km và gồm bốn điểm giao hàng, được đề xuất mức 13 euro.

Sự khác biệt khiến các tài xế đặt câu hỏi về cách ứng dụng tính tiền. Họ không hiểu vì sao nền tảng không áp dụng một mức giá cố định theo số kilomet, hoặc ít nhất cung cấp lời giải thích rõ ràng hơn về cách xác định thù lao.

Đến ngày 18/5/2026, vấn đề minh bạch thuật toán tiếp tục được đẩy lên một cấp độ mới. Theo Le Monde , CFDT và Tổ chức công đoàn Union-Indépendants đã gửi yêu cầu pháp lý tới Uber Eats và Deliveroo, đề nghị hai nền tảng cung cấp thông tin về cách tính thù lao, đồng thời giải trình các quyết định khóa tài khoản tài xế.

Các tổ chức này cho rằng tài xế cần được tiếp cận những thông tin đủ để hiểu vì sao cùng một chuyến giao hàng có thể được trả những mức tiền khác nhau, cũng như có cơ sở khiếu nại khi tài khoản bị vô hiệu hóa. Nếu không nhận được phản hồi thỏa đáng trong thời hạn sáu tháng, họ cho biết sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện tập thể.

Trong bài viết, Le Monde dẫn số liệu cho thấy thu nhập gộp theo giờ giao hàng của tài xế Uber Eats giảm 22,4% trong giai đoạn 2021–2025; nếu tính đến lạm phát, mức giảm lên tới 31,7%.

Pháp nâng mức thu nhập tối thiểu được bảo đảm lên 19 euro mỗi giờ

Ngày 18/5/2026, báo Le Monde đưa tin các tổ chức công đoàn Union-Indépendants và CFDT yêu cầu Uber Eats cùng Deliveroo minh bạch hơn về cơ chế quản lý tài xế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là quyền tiếp cận những thông tin giải thích cách thuật toán tính thù lao và đưa ra quyết định liên quan đến người giao hàng.

Các tài xế so sánh thông báo nhận đơn và nhận thấy cùng một chuyến giao hàng có thể được đề xuất với mức thù lao khác nhau

Các tổ chức này cảnh báo về tình trạng khóa hoặc đình chỉ tài khoản mà họ cho là thiếu thỏa đáng, đồng thời yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin rõ ràng hơn về cách vận hành hệ thống. Nếu không nhận được phản hồi đáp ứng yêu cầu trong thời hạn sáu tháng, họ cho biết sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện tập thể.

Đến tháng 7/2026, tranh luận về thu nhập tiếp tục nóng lên khi các bên đạt được thỏa thuận nâng mức thu nhập tối thiểu được bảo đảm đối với tài xế giao hàng độc lập. Theo thông báo của Uber Eats và cơ quan thông tin hành chính của Chính phủ Pháp, từ ngày 1/9/2026, mức bảo đảm tăng từ 11,75 euro lên 19 euro cho mỗi giờ hoạt động giao hàng ước tính.

Cơ chế này được tính theo tuần. Thời gian hoạt động giao hàng ước tính là khoảng thời gian từ lúc tài xế chấp nhận đơn đến khi giao hàng cho khách. Nếu thu nhập bình quân trong tuần thấp hơn mức bảo đảm, nền tảng phải trả phần chênh lệch cho tài xế đủ điều kiện.