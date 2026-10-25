Sẽ không còn App Store hay Google Play: Dự đoán của Elon Musk về tương lai điện thoại trong vài năm tới

Tuyên bố khiến Thung lũng Silicon "mất ngủ"

Trong chương trình podcast nổi tiếng thế giới The Joe Rogan Experience (Tập #2404), khi người dẫn chương trình Joe Rogan đặt câu hỏi về tương lai của các thiết bị di động, Elon Musk đã đưa ra một góc nhìn mang tính tiên tri về sự cáo chung của những chiếc điện thoại truyền thống.

"Chà, tôi có thể chia sẻ góc nhìn của mình về xu hướng sắp tới. Chúng ta sẽ không còn sở hữu một chiếc điện thoại theo nghĩa truyền thống nữa. Cái mà chúng ta gọi là điện thoại thực chất sẽ chỉ là một 'nút biên' (edge node) chuyên dùng để suy luận AI, đặc biệt là suy luận video AI, kết hợp với một số kết nối vô tuyến." - Elon Musk chia sẻ.

Elon Musk chia sẻ trong tập #2404 của podcast The Joe Rogan Experience (Ảnh: The Joe Rogan Experience)

Musk giải thích thêm rằng cấu trúc vận hành của thiết bị di động sẽ hoàn toàn lột xác. Sẽ không còn chỗ cho các ứng dụng đơn lẻ hay hệ điều hành cồng kềnh. Thay vào đó, thiết bị di động sẽ tập trung tối đa phần cứng AI để giao tiếp trực tiếp với các máy chủ trên đám mây, tự động render ra video và giao diện của điện thoại sẽ theo thời gian thực dựa trên mọi mong muốn của người dùng.

Musk giải thích thêm rằng phương thức tương tác của con người với thiết bị cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi Joe Rogan đặt câu hỏi ngược lại rằng: "Vậy nếu không có các ứng dụng (app), con người sẽ làm gì?", Musk đã dõng dạc đáp lời: "Bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ tới hay chính xác hơn là bất cứ thứ gì AI dự đoán rằng bạn sẽ muốn nó sẽ chủ động hiển thị ra cho bạn."

Khi OS và App Store bị xóa sổ: Điện thoại chỉ còn là "cái vỏ rỗng"

Đi sâu vào phân tích chuyên sâu, tuyên bố của CEO Tesla không đơn thuần là một ý tưởng viển vông mà dựa trên sự phát triển chóng mặt của công nghệ điện toán biên và Generative AI. Trong tương lai được Musk dự báo, các thiết bị di động sẽ không còn các hệ điều hành hay hàng triệu ứng dụng độc lập phải tải về thủ công. Thiết bị đơn thuần đóng vai trò là một phần cứng tối giản tích hợp màn hình, loa và hệ thống thu phát tín hiệu.

"Sẽ chỉ đơn giản là một thiết bị cung cấp màn hình, âm thanh, và tích hợp càng nhiều AI trực tiếp trên thiết bị đó càng tốt. Điều này giúp giảm thiểu tối đa băng thông cần thiết giữa thiết bị (trước đây gọi là điện thoại) và các máy chủ." - Elon Musk khẳng định trong podcast.

Trong tương lai điện thoại sẽ là một thiết bị cung cấp màn hình, âm thanh, và tích hợp càng nhiều AI càng tốt (Ảnh: DailyTech)

Hệ thống phần cứng sẽ vận hành dựa trên cơ chế giao tiếp liên tục giữa các siêu máy tính máy chủ và chip AI xử lý cục bộ trên thiết bị. Nhờ đó, máy có khả năng tự động tạo sinh các video, hình ảnh hoặc nội dung theo thời gian thực ngay tại thời điểm người dùng cần.

Để giải quyết giới hạn về đường truyền mạng, các hãng công nghệ buộc phải nhồi nhét tối đa sức mạnh phần cứng AI và chip suy luận trực tiếp vào phần cứng cầm tay, giảm thiểu tối đa gánh nặng truyền tải dữ liệu thô từ máy chủ về máy cá nhân.

Tương lai mới: Khi con người không còn "bấm ứng dụng"

Tầm nhìn này của Elon Musk mở ra một kịch bản thương mại đầy rẫy sự khắc nghiệt đối với các đế chế công nghệ hiện tại. Nếu các ứng dụng di động biến mất, mô hình kinh doanh dựa trên thu phí hoa hồng từ App Store hay Google Play sẽ đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn. Thay vì kinh tế nền tảng ứng dụng, nền kinh tế tương lai sẽ thuộc về các mô hình ngôn ngữ lớn và các AI agent hiểu ý người dùng.

Trái ngược với sự suy tàn của các ứng dụng, nhu cầu về phần cứng tính toán sẽ tăng vọt đến mức không tưởng để phục vụ cho các mô hình suy luận AI nặng đô. Đây là cơ hội vàng cho những gã khổng lồ bán dẫn như NVIDIA hay các nhà thiết kế chip chuyên dụng.

Thời đại con người cắm mặt vào màn hình để bấm chọn từng ứng dụng đơn lẻ trên một hệ điều hành truyền thống theo Elon Musk đang đếm ngược từng ngày. Chiếc điện thoại thông minh quen thuộc rồi đây sẽ chỉ còn là một cỗ máy hiển thị thô sơ phục vụ cho các thực thể AI siêu việt./

Thiên Minh