Không được con gái chăm sóc chu đáo, mẹ thưa kiện đòi hơn 17 tỷ đồng

Vụ kiện giữa hai mẹ con tại Bắc Kinh làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc . Vụ việc bắt nguồn từ năm 2021, khi người mẹ tên Jin đưa cho con gái mình tên Lu 680.000 USD (khoảng 17,7 tỷ đồng) để cô nghỉ việc về chăm sóc mình.

Hợp đồng giữa hai mẹ con được ký chính thức vào ngày 21/12/2023, trong đó ghi rõ Lu sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc mẹ như viện phí, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt cho đến khi người mẹ qua đời.

Lu đồng ý nghỉ việc ở Quảng Châu và trở về Bắc Kinh để chăm sóc mẹ. Tuy nhiên sau 4 năm, hai người xảy ra nhiều xích mích trong cuộc sống. Đỉnh điểm là khi Lu không trả tiền thuê nhà cho mẹ mình. Bà Jin liền gửi đơn kiện con gái để đòi lại số tiền đã đưa.

Người mẹ thưa kiện con gái vì không trả tiền thuê nhà, phụng dưỡng như thỏa thuận. (Ảnh minh họa: SCMP)

Vấn đề phát sinh khi bà Jin chuyển từ viện dưỡng lão đến một căn nhà thuê ở khu vực Shangzhuang, Bắc Kinh. Lu đã không trả tiền thuê nhà cho mẹ trong suốt 6 tháng liền. Cô con gái viện lý do rằng mình nhỡ đóng tiền viện dưỡng lão rồi giờ phải chờ được hoàn lại khoản tiền đó.

Không thể nói nổi con gái, bà Jin đã khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy bỏ hợp đồng giữa hai người và buộc con gái phải trả lại toàn bộ số tiền.

Bà Jin cáo buộc Lu đã không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc. Bà cũng đưa ra bằng chứng là các đoạn trò chuyện trên WeChat cho thấy con gái không phụng dưỡng trong cuộc sống hàng ngày.

Lu tự bào chữa rằng cô đã tận tâm thực hiện trách nhiệm của mình bằng việc mua thức ăn, quần áo cho mẹ, chi trả các chi phí y tế và thậm chí thuê cả người chăm sóc.

Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã phán quyết hủy bỏ thỏa thuận và yêu cầu Lu trả lại toàn bộ số tiền cho mẹ mình. Sau đó, Lu kháng cáo tuy nhiên Tòa án Nhân dân Cấp sơ thẩm số 1 Bắc Kinh vẫn giữ nguyên phán quyết.

Vụ việc đã khiến dân mạng Trung Quốc nổ ra tranh luận sôi nổi, với nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh vấn đề này.

Một người dùng bình luận rằng: "Con gái nên có nghĩa vụ chăm sóc mẹ. Nếu phụng dưỡng hời hợt như vậy, thà bà mẹ thuê một người giúp việc còn hơn".

Một người khác phản bác: "Vậy người mẹ không tính cả khoản thiệt hại tài chính từ việc nghỉ việc sao? Cô con gái cũng đã phải hy sinh rất nhiều".

Một người thứ ba viết: "Theo phán quyết của tòa án, tôi thấy bà mẹ cũng rất khó hòa hợp, ít có tình cảm với gia đình. Người con gái đáng trách nhưng người mẹ cũng cần xem lại mình".