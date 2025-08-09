Không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã tích hợp trên VNeID

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) vừa có Thông báo số 408 kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Nói đi đôi với làm, không đánh trống bỏ dùi

Trong thông báo, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2025, cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phải xác định 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát.

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý, cần phải tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn trong triển khai, phục vụ mục tiêu vận hành bộ máy chính trị mới thông suốt, hiệu quả; chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: TP.

"Mục tiêu cụ thể là góp phần đạt tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% năm 2025 . Việc chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, phải rõ người, rõ việc, nói đi đôi với làm, không đánh trống bỏ dùi, có kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét", kết luận nêu rõ.

Ban Chỉ đạo cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2025, trong đó, lưu ý nhiệm vụ hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu theo lộ trình, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" với tinh thần là bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh.

Trong tháng 9/2025, Ban Chỉ đạo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn một tổng công trình sư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, một tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng kiến trúc và chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành.



Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh, cần tập trung thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng " cò làm giấy tờ " tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phấn đấu đến 01/10/2025 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử

Một nhiệm vụ nữa, theo Ban Chỉ đạo, cần đẩy nhanh thực hiện tái cấu trúc quy trình 100% thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phi địa giới hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, báo cáo HĐND cấp tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí "0 đồng" đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo, các địa phương cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu. Phối hợp Bộ Công an triển khai cắt giảm ngay các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính thay thế bằng dữ liệu và giấy tờ đã tích hợp lên VNeID. Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID, bỏ việc cấp các loại giấy tờ và trả kết quả bằng bản giấy, cắt bỏ các khoản phí có liên quan đến việc sản xuất, in, cấp bản giấy.

"Tổ chức tuyên truyền để người dân chủ động xác thực, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử để sử dụng khi thực hiện các giao dịch; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, phấn đấu đến ngày 01/10/2025 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

