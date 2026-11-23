Lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.HCM được tạo nên từ sự tương tác giữa sông nước, mạng lưới giao thương, cảng thị, thành Gia Định, Chợ Lớn đa cộng đồng, các khu công nghiệp và quá trình đô thị hóa thế kỷ XX. Những lớp lịch sử ấy không phân bố riêng rẽ mà đan xen trong cấu trúc đô thị hiện tại.

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm.

Khi công nghiệp văn hóa được thúc đẩy như lĩnh vực kết nối tài nguyên văn hóa, sáng tạo, công nghệ và tài sản trí tuệ, câu hỏi đặt ra là làm sao để di sản trở thành nguồn lực tạo giá trị kinh tế, xã hội mà không làm suy giảm chính những giá trị khiến nó có ý nghĩa.

Không gian di sản và tiềm năng chuyển hóa thành tài nguyên tại TP.HCM

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm.

Tại TP.HCM, 3 tuyến không gian di sản cơ bản có tiềm năng chuyển hóa thành tài nguyên của công nghiệp văn hóa.

Nhóm thứ nhất gồm các trục kiến trúc lịch sử, công trình công cộng, nhà hát, bảo tàng, chợ lâu đời, không gian thương mại và khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Tiềm năng có thể phát triển qua tour diễn giải di sản, triển lãm, nghệ thuật công cộng, thiết kế, xuất bản, phim ảnh và nội dung số.

Nhưng không gian di sản phải tiếp tục là một phần của đời sống thường nhật, không bị thu hẹp thành phông nền chụp ảnh hay khu dịch vụ chỉ phục vụ du khách. Các chương trình nên liên kết nhiều địa điểm thành tuyến, cụm có chủ đề thay vì quảng bá từng công trình riêng lẻ.

Nhóm thứ hai là di sản công nghiệp và cảng thị: nhà xưởng, kho bãi, công trình logistics, bến cảng và các dấu tích công nghiệp ven sông, có thể khảo sát tại khu vực Bến Nghé, Bình Đông, Ba Son và các khu cảng liên quan.

Những không gian này ghi dấu vai trò cảng thị và quá trình công nghiệp hóa của Sài Gòn - Chợ Lớn. Quy mô mặt bằng, kết cấu, vật liệu và quan hệ với đường thủy có thể tạo điều kiện cho các hoạt động sáng tạo, trưng bày, thiết kế, trình diễn, nghiên cứu và giáo dục di sản.

Mô hình phù hợp là tái sử dụng thích ứng: giữ tối đa cấu trúc và đặc điểm có giá trị, bổ sung hạ tầng mới ở mức cần thiết, đồng thời cho công trình công năng sử dụng bền vững.

Nhưng không phải mọi nhà máy hay kho bãi đều mặc nhiên là di sản. Trước khi chuyển đổi, thành phố cần kiểm kê, đánh giá giá trị lịch sử - kỹ thuật - xã hội, khảo sát kết cấu, xác định quyền sở hữu và chi phí phục hồi. Việc chọn nhà đầu tư phải gắn với cam kết bảo tồn và kế hoạch vận hành dài hạn.

Những công trình kiến trúc trăm năm tuổi không chỉ là điểm đến tinh thần, mà chính là nơi chuyển hóa thành tài nguyên.

Nhóm thứ ba là cảnh quan sông nước và không gian sinh thái: hành lang sông Sài Gòn, hệ thống kênh rạch, bến nước và các vùng sinh thái như Cần Giờ, Củ Chi. Giá trị của nhóm này không chỉ ở vẻ đẹp cảnh quan mà còn ở lịch sử giao thông thủy, sinh kế, ký ức cộng đồng và quan hệ giữa đô thị với hệ sinh thái. Tiềm năng phát triển là tuyến di sản đường thủy, du lịch văn hóa - sinh thái, giáo dục môi trường.

Với không gian sông nước, giới hạn sinh thái phải là điều kiện tiên quyết. Hạ tầng du lịch, kinh tế đêm, sự kiện phải được đánh giá theo sức tải, chất lượng nước, tiếng ồn, phát thải và ảnh hưởng đến sinh kế. Cảnh quan tự nhiên không phải phần trang trí cho dự án thương mại mà là cấu phần nền tảng của di sản đô thị.

Không để di sản thành những “đảo ký ức”

UNESCO xác định cảnh quan đô thị lịch sử là khu vực đô thị được hiểu như kết quả của sự tích tụ các giá trị văn hóa và tự nhiên qua thời gian. Phạm vi đó bao gồm cả môi trường xây dựng, hạ tầng, không gian mở, quan hệ thị giác, thực hành văn hóa và quá trình kinh tế - xã hội.

Tài nguyên di sản của TP.HCM gồm cả công trình, bến cảng, kênh rạch, khu sinh hoạt cộng đồng và sự kết nối giữa chúng

Nếu chỉ bảo tồn các công trình nổi bật mà bỏ qua không gian kết nối, công năng xã hội và cảnh quan nền, di sản có nguy cơ thành những “đảo ký ức”, tách khỏi đời sống đô thị.

Một công trình có thể tạo doanh thu từ du lịch, dịch vụ hay hoạt động sáng tạo, nhưng giá trị lịch sử, ký ức, ý nghĩa cộng đồng và tính xác thực không thể đo chỉ bằng giá đất hay dòng tiền.

Vì vậy, chuyển hóa di sản thành nguồn lực không có nghĩa là đưa mọi không gian lịch sử vào thị trường, mà là tổ chức điều kiện để giá trị văn hóa tiếp tục được sử dụng, diễn giải, sáng tạo và truyền lại, đồng thời tạo nguồn thu hợp lý cho bảo tồn.

Mục tiêu không phải tối đa hóa doanh thu ngắn hạn mà là tối ưu lợi ích công cộng dài hạn. Di sản cung cấp chất liệu, câu chuyện, không gian; các ngành sáng tạo tạo ra cách diễn giải, sản phẩm và nguồn thu mới. Cộng đồng gắn bó với địa điểm phải được tham gia xác định giá trị, thay vì chỉ tiếp nhận khi dự án đã được quyết định.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 là cơ sở quan trọng để TP.HCM xem xét mối quan hệ giữa quy hoạch tích hợp, đầu tư hạ tầng, phát triển không gian công cộng và bảo tồn di sản.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đang được Quốc hội xem xét, cũng hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, kết nối tài nguyên văn hóa với sáng tạo, khoa học - công nghệ và tài sản trí tuệ.

Luật Phát triển đô thị là cơ sở quan trọng để TP.HCM xem xét mối quan hệ giữa quy hoạch tích hợp, đầu tư hạ tầng, phát triển không gian công cộng và bảo tồn di sản.

Tuy nhiên, quan hệ này chỉ bền vững khi quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu, chia sẻ lợi ích và giới hạn can thiệp vật chất được xác lập minh bạch.

“Không gian công nghiệp văn hóa” không nên là tên gọi mới cho một khu thương mại giải trí đặt trong vỏ kiến trúc cũ. Một không gian chỉ thành hạ tầng sáng tạo khi có cộng đồng sáng tạo hoạt động thường xuyên, kết nối với giáo dục - nghiên cứu - thị trường và vẫn mở cho công chúng.

Di sản đô thị Sài Gòn - TP.HCM có thể trở thành nền tảng quan trọng cho văn hóa đô thị và công nghiệp văn hóa, nhưng tiềm năng ấy không tự động thành kết quả. Điều kiện tiên quyết là nhìn di sản như một hệ thống gồm công trình, cảnh quan, ký ức, thực hành xã hội và mạng lưới không gian, từ đó tích hợp bảo tồn vào quy hoạch, đầu tư và quản trị phát triển.

Ba nhóm không gian di sản của TP.HCM • Kiến trúc lịch sử, công trình công cộng, khu Sài Gòn - Chợ Lớn • Di sản công nghiệp và cảng thị: Bến Nghé, Bình Đông, Ba Son • Cảnh quan sông nước, sinh thái: sông Sài Gòn, kênh rạch, Cần Giờ, Củ Chi



