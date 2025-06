Không gian mộ gia tộc đẳng cấp, quy hoạch biệt lập, giới hạn chỉ 119 sản phẩm

Mộ gia tộc trong không gian biệt lập – nơi an tĩnh giữa lòng công viên tâm linh

Trong hành trình tìm kiếm một nơi an yên cho tổ tiên và di sản dòng tộc, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn chuẩn bị chu đáo cho tương lai – với tâm niệm "mộ phần không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn là nơi lưu giữ phúc đức, kết nối các thế hệ". Khu Hiếu Đạo – phân khu mộ gia tộc cao cấp mới mở bán tại Hoa viên Bình An (Dự án Nghĩa trang Long Thành tại xã Bình An, huyện Long Thành) vào giữa tháng 6/2025 – đang trở thành điểm đến lý tưởng dành cho những gia đình có cùng triết lý đó.

Tọa lạc tại tuyến đường đẹp nhất dự án – mặt tiền rộng hơn 7m, kết nối trực tiếp với các công trình biểu tượng như Chánh Điện Vĩnh Nghiêm, Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Suối Thanh Long… – Khu Hiếu Đạo mang đến một không gian riêng biệt, yên tĩnh và trang nghiêm hiếm có.

Mỗi phần mộ có diện tích được thiết kế tối ưu, vượt trội đủ để an táng 6 phần mộ hoặc cải táng 12 phần mộ. Linh hoạt hơn, trong khuôn viên mỗi phần mộ, khách hàng có thể tùy biến kết hợp giữa phần mộ an táng và cải táng – đáp ứng nhu cầu xây dựng mộ phần cho nhiều thế hệ trong cùng một dòng tộc. Quy hoạch toàn khu được thiết kế đồng bộ, hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và yếu tố hiện đại, giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn giữ trọn sự trang trọng.

Phong thủy vượng khí – Vị trí tụ phúc, tụ tài

Theo đại diện Hoa viên Bình An, Hiếu Đạo là khu mộ hiếm hoi sở hữu thế đất đón bình minh – biểu tượng của sự trường thọ và kế thừa. Toàn khu có tầm nhìn khoáng đạt, sinh khí hội tụ, đặc biệt phù hợp để kiến tạo nơi tưởng niệm trường tồn cho cả gia tộc.

Cảnh quan nơi đây được chăm sóc định kỳ, đảm bảo sự chỉn chu tuyệt đối, tạo nên một không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng – nơi con cháu có thể tưởng niệm tổ tiên giữa lòng thiên nhiên.

Ưu đãi đặc biệt – chỉ dành cho 5 khách hàng đầu tiên

Khu Hiếu Đạo chỉ giới hạn 119 sản phẩm – con số cực kỳ hữu hạn trong quỹ đất cao cấp của Hoa viên Bình An. Nhân dịp mở bán, 5 khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi đặc biệt: Tặng 02 chỉ vàng 9999 và 02 năm Phí chăm sóc bảo quản – như một lời tri ân cho những người lựa chọn sớm và đầy thấu hiểu.

"Ký ức ở lại – Đạo hiếu được tiếp nối – Bình An lan tỏa thế hệ" chính là tinh thần xuyên suốt được Hoa viên Bình An gửi gắm qua từng khu mộ, từng chi tiết cảnh quan và từng giá trị dịch vụ.

Chánh điện Vĩnh Nghiêm – một công trình tâm linh trọng điểm tại Hoa viên Bình An

Hoa Viên Bình An là công viên nghĩa trang quy mô lớn, được quy hoạch như một quần thể tâm linh liên hoàn, nơi hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống với không gian tưởng niệm và cảnh quan sinh thái rộng lớn. Tại Hoa viên Bình An có nhiều công trình kiến trúc biểu tượng và tâm linh: Cổng Tam Quan; Đền Trình; Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni; Suối Thanh Long; Chánh điện Vĩnh Nghiêm; Công viên Thanh Long; Công viên Hoàng Long; Công viên Mộ Mẫu; Công viên Chu Tước; Trung tâm Tang lễ Hỏa táng…

