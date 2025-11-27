Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM

27-11-2025 - 15:30 PM | Bất động sản

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM

Không gian Sales Gallery mới của T&T Homes tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hé lộ một diện mạo sang trọng và chỉn chu, đúng tinh thần mà thương hiệu luôn theo đuổi.

Nằm tại Tầng 1 toà nhà Pearl 5 Tower số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP HCM được đầu tư bài bản để trở thành không gian trải nghiệm hiện đại, mang đến cho khách hàng và đối tác cái nhìn toàn diện về các dự án của T&T Homes tại khu vực phía Nam.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 1.

Mỗi chi tiết trong không gian đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và giá trị thương hiệu mà T&T Homes luôn theo đuổi. Đại sảnh được hoàn thiện chỉn chu với sàn đá tự nhiên, trần cao sang trọng, hệ thống ánh sáng được phối theo tone vàng ấm tạo nên một không gian hiện đại và đẳng cấp.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 2.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong Sales Gallery là khu vực sa bàn trung tâm, nơi tái hiện sống động toàn cảnh quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của các dự án.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 3.

Song song đó, trải nghiệm công nghệ VR 360 sẽ tạo nên cách tiếp cận hoàn toàn mới. Khách hàng có thể "bước vào" không gian dự án, tham quan nhà mẫu, tiện ích và cảnh quan một cách chân thực và sống động như như đang có mặt trực tiếp tại công trình.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 4.

Khu vực đón tiếp và không gian thư giãn cũng đang được hoàn thiện với phong cách trang nhã, hiện đại, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái cho những buổi tư vấn và gặp gỡ. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: mang lại hành trình trải nghiệm mạch lạc, chỉn chu và trọn vẹn cho khách hàng.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 5.

Khu vực tư vấn mang đến sự thư giãn, dễ chịu cho khách hàng khi trao đổi với các nhân viên kinh doanh. Phía sau là màn hình LED cỡ lớn trình chiếu tiến độ và hình ảnh thực tế dự án.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 6.

Theo đại diện T&T Homes, việc đưa Sales Gallery tại TP.HCM vào hoạt động không chỉ là dấu mốc mở rộng hiện diện của thương hiệu tại thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản chất lượng cao, xứng tầm vị thế T&T Group.

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM- Ảnh 7.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, không gian làm việc hiện đại và nền tảng vận hành được đầu tư kỹ lượng, Sales Gallery T&T Homes TP.HCM hứa hẹn trở thành điểm kết nối quan trọng - nơi lan tỏa những giá trị sống chuẩn mực và khẳng định vị thế thương hiệu trên hành trình phát triển bền vững.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phần tài sản giá trị nhất của HAGL bất ngờ tập trung vào đơn vị “chỉ để làm thương mại”, phía sau là lý do chưa thể tiết lộ của Bầu Đức

Phần tài sản giá trị nhất của HAGL bất ngờ tập trung vào đơn vị “chỉ để làm thương mại”, phía sau là lý do chưa thể tiết lộ của Bầu Đức Nổi bật

Sau khi các ông lớn Vingroup, T&T, Eurowindow đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị nghìn tỷ

Sau khi các ông lớn Vingroup, T&T, Eurowindow đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị nghìn tỷ Nổi bật

Park Residence: Qũy căn hộ cao tầng hiện đại tại Sun Group Nam Hà Nội

Park Residence: Qũy căn hộ cao tầng hiện đại tại Sun Group Nam Hà Nội

15:30 , 27/11/2025
"Khu nhà giàu" Ciputra đón tin vui lớn khi một dự án trọng điểm vừa được khởi công, hết cảnh lo ngập khi mưa lớn

"Khu nhà giàu" Ciputra đón tin vui lớn khi một dự án trọng điểm vừa được khởi công, hết cảnh lo ngập khi mưa lớn

14:50 , 27/11/2025
Noble Palace Long Bien đón sóng hạ tầng bờ Đông như kịch bản "Thủ Thiêm thứ hai"

Noble Palace Long Bien đón sóng hạ tầng bờ Đông như kịch bản "Thủ Thiêm thứ hai"

14:49 , 27/11/2025
Đà Nẵng xử lý tình trạng 'cò mồi' mua bán nhà ở xã hội

Đà Nẵng xử lý tình trạng 'cò mồi' mua bán nhà ở xã hội

14:17 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên