Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM

Nằm tại Tầng 1 toà nhà Pearl 5 Tower số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP HCM được đầu tư bài bản để trở thành không gian trải nghiệm hiện đại, mang đến cho khách hàng và đối tác cái nhìn toàn diện về các dự án của T&T Homes tại khu vực phía Nam.

Mỗi chi tiết trong không gian đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và giá trị thương hiệu mà T&T Homes luôn theo đuổi. Đại sảnh được hoàn thiện chỉn chu với sàn đá tự nhiên, trần cao sang trọng, hệ thống ánh sáng được phối theo tone vàng ấm tạo nên một không gian hiện đại và đẳng cấp.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong Sales Gallery là khu vực sa bàn trung tâm, nơi tái hiện sống động toàn cảnh quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của các dự án.

Song song đó, trải nghiệm công nghệ VR 360 sẽ tạo nên cách tiếp cận hoàn toàn mới. Khách hàng có thể "bước vào" không gian dự án, tham quan nhà mẫu, tiện ích và cảnh quan một cách chân thực và sống động như như đang có mặt trực tiếp tại công trình.

Khu vực đón tiếp và không gian thư giãn cũng đang được hoàn thiện với phong cách trang nhã, hiện đại, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái cho những buổi tư vấn và gặp gỡ. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: mang lại hành trình trải nghiệm mạch lạc, chỉn chu và trọn vẹn cho khách hàng.

Khu vực tư vấn mang đến sự thư giãn, dễ chịu cho khách hàng khi trao đổi với các nhân viên kinh doanh. Phía sau là màn hình LED cỡ lớn trình chiếu tiến độ và hình ảnh thực tế dự án.

Theo đại diện T&T Homes, việc đưa Sales Gallery tại TP.HCM vào hoạt động không chỉ là dấu mốc mở rộng hiện diện của thương hiệu tại thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản chất lượng cao, xứng tầm vị thế T&T Group.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, không gian làm việc hiện đại và nền tảng vận hành được đầu tư kỹ lượng, Sales Gallery T&T Homes TP.HCM hứa hẹn trở thành điểm kết nối quan trọng - nơi lan tỏa những giá trị sống chuẩn mực và khẳng định vị thế thương hiệu trên hành trình phát triển bền vững.