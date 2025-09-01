Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút

01-09-2025 - 23:29 PM | Sống

Trong phong thủy, nhà vệ sinh vốn là nơi tụ khí xấu, ẩm thấp và nhiều uế tạp. Nếu vô tình để 3 món đồ này bên trong, chẳng khác nào tự rước bệnh tật, xui xẻo và hao tài lộc vào nhà.

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 1.

Ông bà ta có câu: "Toilet để 3 vật, gia đình ốm đau liên miên" . Thoạt nghe tưởng là mê tín, nhưng thực tế lại dựa trên kinh nghiệm sống và cả nguyên lý phong thủy. Nhà vệ sinh vốn là nơi ẩm thấp, tối tăm, dễ sinh vi khuẩn và tích tụ năng lượng xấu. Nếu vô tình đặt 3 vật quen thuộc này bên trong, không chỉ làm sức khỏe của cả nhà suy giảm mà còn khiến vận khí tụt dốc, tài lộc khó giữ. Vậy 3 vật "đại kỵ" ấy là gì và cách hóa giải ra sao?

1. Khăn tắm, khăn mặt

Nhiều gia đình có thói quen treo khăn tắm, khăn mặt ngay trong nhà vệ sinh cho tiện sử dụng. Tuy nhiên, đây lại là môi trường ẩm ướt, tối và nhiều vi khuẩn nhất. Khi xả nước bồn cầu mà không đóng nắp, hàng nghìn hạt khí dung chứa vi khuẩn có thể bắn lên cao 1,5 mét chỉ trong vài giây.

Tất cả sẽ bám vào khăn tắm, khăn mặt, thậm chí cả bàn chải. Khăn vốn đã ẩm, lại "hứng" thêm vi khuẩn, trở thành ổ bệnh di động. Dùng để lau mặt hay cơ thể thì chẳng khác nào đưa vi trùng trực tiếp lên da, gây mụn, dị ứng hoặc bệnh về da liễu.

Cách hóa giải: Khăn dùng xong nên đem ra phơi nắng, gió, hoặc trang bị giá treo khăn có chức năng sấy khô, diệt khuẩn. Tránh để lâu trong WC vì vừa hại sức khỏe vừa phạm phong thủy "ẩm khí tụ hung".

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 2.

2. Chổi, cây lau nhà

Không ít gia đình để hết chổi, cây lau nhà, giẻ lau trong toilet vì nghĩ rằng tiện cho việc dọn dẹp. Thế nhưng, theo phong thủy, đây là điều tối kỵ. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, ẩm thấp, lâu ngày chổi và cây lau nhà sẽ mục nát, mốc meo, trở thành ổ vi trùng. Khi mang ra lau dọn phòng khách hay phòng ngủ, vi khuẩn theo đó lan khắp nhà. Kết quả là thay vì làm sạch, bạn lại vô tình "rước bệnh" cho cả gia đình.

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 3.

Cách hóa giải: Chổi và cây lau nhà nên để ở khu vực thoáng gió như ban công hoặc góc sân. Nếu buộc phải để gần WC thì nên treo cao, không đặt trực tiếp dưới nền ẩm.

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 4.

3. Dép đi trong toilet

Đa số mọi người đều để sẵn dép nhựa trong toilet để tiện đi lại khi tắm rửa. Vấn đề nằm ở chỗ: Sau khi dùng xong, dép ướt lại bị bỏ quên trong môi trường ẩm thấp. Chỉ sau một thời gian ngắn, dép dễ bị nấm mốc, ngả màu, sinh vi khuẩn gây hại cho da chân. Theo phong thủy, việc để dép bẩn, ẩm mốc trong WC còn mang ý nghĩa "uế khí không thoát", khiến gia chủ gặp xui rủi, tài lộc không hanh thông.

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 5.

Cách hóa giải: Sau khi tắm, nên rửa sạch và phơi khô dép ngoài ban công hoặc gắn kệ thoát nước ngay sau cánh cửa toilet. Vừa sạch sẽ, vừa gọn gàng, lại không phạm phong thủy.

Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà vệ sinh: Để một lần thôi, tài lộc hao mòn, sức khỏe sa sút- Ảnh 6.

Người xưa nhắc nhở "toilet để ba vật, gia đình suy bại" không hề vô lý. Dưới góc độ phong thủy, đây chính là việc tránh để "ẩm khí – uế khí" lan tỏa khắp nhà, gây tổn hại sức khỏe và tài vận. Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và loại bỏ 3 vật cấm kỵ kể trên cũng chính là cách giúp gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, tài lộc hanh thông.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Theo Dương Huy Tường

Thanh niên Việt

