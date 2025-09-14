Không học kỹ năng mềm này, công việc của bạn sẽ bị AI "soán ngôi" bất cứ lúc nào

Sự phát triển vũ bão của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến nhiều ngành nghề thay đổi từng ngày. Nếu trước đây, nhân viên giỏi chuyên môn có thể yên tâm về công việc, thì nay, sự thật phũ phàng là: Không biết cách sử dụng AI có thể khiến bạn bị đào thải, dù bạn có thâm niên hay bằng cấp.

LinkedIn đã chỉ ra, AI literacy – "hiểu biết và làm chủ AI" là kỹ năng mềm tăng trưởng nhanh nhất và được săn lùng nhiều nhất trên toàn cầu . Vậy AI literacy là gì, tại sao nó quan trọng đến vậy, và làm sao để bắt đầu? Hãy cùng tìm hiểu.

AI literacy: Kỹ năng mềm quyết định tương lai sự nghiệp

AI literacy không phải là trở thành một lập trình viên siêu hạng hay chuyên gia công nghệ cao. Đây là kỹ năng mềm kết hợp giữa việc sử dụng thành thạo công cụ AI với tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và giao tiếp số. Hiểu một cách đơn giản, bạn cần biết cách khai thác AI một cách thông minh, có trách nhiệm và phù hợp với công việc của mình.

Người có AI literacy sẽ:

- Biết cách AI thu thập và xử lý dữ liệu.

- Nắm rõ giới hạn và rủi ro của AI.

- Ứng dụng AI một cách đạo đức, ví dụ như dùng để nghiên cứu, soạn thảo ý tưởng, hoặc hỗ trợ xử lý công việc, chứ không phó mặc toàn bộ cho máy móc.

Nói cách khác, AI literacy giúp bạn không bị cuốn đi bởi công nghệ, mà biết cách "cưỡi sóng" để phát triển sự nghiệp .

Vì sao AI literacy giúp giữ vững công việc?

Chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn: B iết AI thì bạn sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt .

- Giúp bạn trở nên "không thể thay thế": Doanh nghiệp hiện nay đang tinh gọn bộ máy, một nhân viên linh hoạt, biết tận dụng AI để tăng năng suất sẽ luôn được đánh giá cao.

- Tăng sức hút trên thị trường việc làm: Theo LinkedIn, 81% lãnh đạo cấp cao khẳng định sẵn sàng chọn ứng viên ít kinh nghiệm nhưng thành thạo AI thay vì một người dày dặn nhưng không biết dùng AI . Điều này đủ để thấy kỹ năng này quan trọng đến mức nào.

- Tránh bị "lọt sổ" thăng tiến: Nếu không học AI, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tăng lương, thăng chức, thậm chí đánh mất công việc vào tay người khác. Như chuyên gia nghề nghiệp của LinkedIn – Catherine Fisher cảnh báo: "Nếu bạn không học AI, bạn sẽ tụt lại phía sau".

Làm sao để bắt đầu học AI literacy?

Học AI không có nghĩa là bạn phải nhảy ngay vào những khóa phức tạp. Catherine Fisher khuyên rằng: H ãy bắt đầu nhỏ và tiến dần lên .

- Làm quen với công cụ AI : Thử dùng ChatGPT, Claude hoặc các công cụ khác để viết tiêu đề, soạn lịch họp, lập danh sách việc cần làm…

- Hiểu cách đánh giá thông tin AI tạo ra : Biết đâu là dữ liệu đáng tin, đâu là gợi ý cần chỉnh sửa.

- Tuân thủ quy tắc của công ty : Mỗi ngành nghề đều có nguyên tắc riêng khi dùng AI, quan trọng là phải dùng có trách nhiệm.

- Tham gia khóa học chuyên sâu : Coursera, LinkedIn Learning hiện có hàng nghìn khóa về AI, từ cơ bản đến nâng cao. Nếu công ty bạn có hỗ trợ đào tạo, hãy tận dụng để vừa học vừa chứng minh sự chủ động.

AI không còn là xu hướng, nó là thực tế đang diễn ra từng ngày. Trì hoãn việc học AI đồng nghĩa với việc để người khác vượt qua mình và chiếm lấy cơ hội nghề nghiệp .

Như một lời nhắc nhở: "Càng biết nhiều về AI, càng chứng minh bạn có thể lớn lên cùng những thay đổi lớn lao, công việc của bạn càng an toàn".

Vậy nên, ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu xây dựng "AI literacy" – kỹ năng mềm sẽ định hình sự nghiệp của bạn trong 5, 10, thậm chí 20 năm tới.