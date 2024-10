Không liên lạc được với người nhận, người phụ nữ vẫn thu hồi được 980 triệu chuyển khoản nhầm sau 10 ngày

Ngày 17/10, Công an xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú và Công an huyện Đồng Phú nhận được Thư cảm ơn của chị Đỗ Thị Ngọc Dung, sinh năm 1981, thường trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, là Phó Giám đốc công ty TNHH TMDV Anh Khang. Chị Dung, gửi thư cảm ơn Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Tân Tiến, vì đã giúp chị Dung nhận lại số tiền 980 triệu đồng, do chị Dung chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân tại xã Tân Tiến.

Trước đó vào ngày 05/10, chị Đỗ Thị Ngọc Dung thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của công ty tại Ngân hàng Vietcombank sang Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Sau khi chuyển đi số tiền 980 triệu đồng, chị Dung mới phát hiện mình đã chuyển nhầm. Ngay sau đó chị Dung đã liên hệ với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đề nghị được giúp đỡ. Phía Ngân hàng cho chị Dung biết thông tin khách hàng chị chuyển nhầm tiền là Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1970, trú ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Dù đã cố gắng nhưng chị Dung không thể liên lạc được với người tên Nguyễn Văn Sự.

Chị Dung đã liên lạc với Công an xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú trình bày toàn bộ sự việc mình chuyển nhầm tiền vào tài khoản như trên và nhờ Công an xã Tân Tiến giúp đỡ để được nhận lại số tiền chị chuyển nhầm. Tiếp nhận tin báo của chị Dung, Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã cùng cán bộ, chiến sỹ Công an xã Tân Tiến đã tổ chức xác minh làm rõ thông tin chị Dung cung cấp.

Trung tá Phú đã liên hệ và gặp trực tiếp ông Nguyễn Văn Sự, thông báo cho ông biết về trường hợp chuyển nhầm tiền và vận động ông trả lại số tiền chị Dung chuyển nhầm. Công an xã hướng dẫn ông Sự ra ngân hàng kiểm tra tài khoản. Sau khi kiểm tra tại ngân hàng, xác nhận đúng việc chị Dung chuyển nhầm tiền, ngày 15/10, ông Sự đã liên hệ với chị Dung và chuyển trả lại cho chị số tiền 980 triệu đồng.