Không muốn tin đây là Ngọc Trinh

24-10-2025 - 10:36 AM | Lifestyle

Nhiều người thắc mắc khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh.

Những hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh tại buổi cúng khai máy dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa được nhà sản xuất hé lộ khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Khác xa vẻ rạng rỡ, gợi cảm thường thấy, "nữ hoàng nội y" xuất hiện với dáng vẻ giản dị đến mức lạ lẫm: áo sơ mi trắng, phối cùng chân váy đen, tóc buộc gọn, gương mặt gần như không trang điểm ngoài son môi. Không khó để nhận ra, khuôn mặt "nữ hoàng nội y" có phần sưng hơn bình thường, người đẹp cũng có trạng thái không được tốt.

Không muốn tin đây là Ngọc Trinh- Ảnh 1.

Trong buổi khai máy nhưng trông Ngọc Trinh có phần không tươi tắn, đôi mắt thẫn thờ, khiến khán giả không khỏi bàn tán: "Không thể tin nổi đây là Ngọc Trinh", "Trinh tiều tụy hẳn đi, không còn chút khí chất sang chảnh ngày nào"…

Được biết, trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ , người đẹp 8X vào vai một cô gái trẻ tài năng, nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa mà bị kéo đến một thẩm mỹ viện hẻo lánh, nơi tồn tại những nghi thức kỳ quái và linh hồn vất vưởng. 

Không muốn tin đây là Ngọc Trinh- Ảnh 2.

Vai diễn mang màu sắc kinh dị, tâm linh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, khiến cô phải đầu tư nhiều công sức hơn thường lệ. Sau Chị Dâu chiếu rạp cuối năm ngoái, Ngọc Trinh cho biết cô nhận được không ít lời mời đóng phim, nhưng đều cân nhắc kỹ. Khi đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, người đứng sau loạt phim Ma Da, Ống Kính Sát Nhân, Song Song - mời casting cho dự án mới, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản trước khi nhận lời.

Theo nhiều người, có vẻ như Ngọc Trinh đang khá hồi hộp khi bước vào dự án phim nên tinh thần cũng như trạng thái chưa thật sự tốt lắm. 

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô là người mẫu, diễn viên và doanh nhân, được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" nhờ phong cách gợi cảm, tự tin và khả năng gây chú ý mỗi lần xuất hiện. Từ sau khi gia nhập showbiz, Ngọc Trinh không chỉ là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang mà còn lấn sân sang điện ảnh với nhiều vai diễn gây chú ý.

