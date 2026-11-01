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Không nghĩ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại làm điều này

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Khoảnh khắc hiếm thấy của chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang.

Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội hóa trang, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội) thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc sánh đôi đầy ấn tượng. Cả hai lựa chọn phong cách bí ẩn nhưng không kém phần sang trọng cho dịp Halloween năm nay.

Không nghĩ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại làm điều này- Ảnh 1.

Vợ chồng chủ tịch CLB Hà Nội hoá trang, hiếm khi thấy Đỗ Vinh Quang thoải mái thế này

Trong bức ảnh đăng tải, Chủ tịch CLB Hà Nội gây bất ngờ khi hóa thân thành thần Anubis – vị thần mình người đầu chó rừng nổi tiếng trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Anh diện trang phục tông đen chủ đạo phối chi tiết ánh kim, đeo mặt nạ đặc trưng, đội khăn trùm Nemesh kết hợp cùng phụ kiện gậy quyền năng mang biểu tượng Ankh. Tạo hình cầu kỳ và có phần quyền lực này nhanh chóng khiến người xem thích thú.

Sánh bước bên ông xã, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn layout mang đậm hơi hướng huyền bí. Nàng hậu diện chiếc đầm quây dáng peplum màu đen tôn vinh vóc dáng thanh thoát, kết hợp khéo léo cùng vòng cổ choker ren đính đá và vương miện nhỏ cá tính. Thần thái vừa dịu dàng vừa quyến rũ của người đẹp sinh năm 1996 nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc ngọt ngào và chỉn chu của cặp đôi không chỉ thể hiện sự đồng điệu trong gu thẩm mỹ mà còn thu hút vô số lượt tương tác, khen ngợi từ bạn bè cũng như người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Không nghĩ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại làm điều này- Ảnh 2.

Mỹ Linh xinh đẹp, quyến rũ trong trang phục đen

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng 

Kể từ sau lễ cưới hoành tráng diễn ra vào tháng 10/2022, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Khác với hình ảnh rầm rộ thường thấy của các cặp đôi giải trí - doanh nhân, tổ ấm của nàng hậu và con trai thứ hai của bầu Hiển lại ghi điểm bởi sự êm ấm, kín tiếng và chuẩn mực.

Sau khi kết hôn và đón các thiên thần nhỏ chào đời, Đỗ Mỹ Linh chủ động gác lại phần lớn hoạt động trong giới giải trí để tập trung cho vai trò làm mẹ và làm vợ. Người đẹp sinh năm 1996 từng chia sẻ rằng từ một cô gái vô tư, thói quen sinh hoạt của cô đã thay đổi hoàn toàn để trưởng thành và tự lập hơn. Cô dành thời gian tự tay chăm sóc con cái, chuẩn bị những mâm cơm gia đình ấm cúng và chăm lo từng góc nhỏ trong nhà.

Không nghĩ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại làm điều này- Ảnh 3.

Cuộc sống viên mãn của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không nghĩ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại làm điều này- Ảnh 4.

Bên cạnh vai trò hậu phương vững chắc, nàng hậu vẫn đồng hành cùng ông xã tại các sự kiện thể thao, công tác xã hội của tập đoàn và tham gia các công việc kinh doanh cá nhân. Sự khéo léo, tinh tế của Đỗ Mỹ Linh giúp cô nhận được nhiều tình cảm, sự yêu thương từ gia đình chồng.

Tuy bận rộn với các dự án kinh doanh và điều hành đội bóng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang luôn dành sự ưu tiên cho gia đình. Anh thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các chuyến du lịch, chuẩn bị những khoảnh khắc bất ngờ và dành thời gian chăm sóc con nhỏ. Sự chân thành và chu đáo của nam doanh nhân chính là điểm tựa vững chắc giúp Đỗ Mỹ Linh tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôn nhân yên bình, hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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