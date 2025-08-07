Không nhân viên nào nhớ hết 5.000 sản phẩm thể thao - AI đang thay họ bán hàng

Khi sản phẩm thì nhiều mà tư vấn thì quá tải

Tại một thương hiệu thể thao quốc tế, số lượng mã sản phẩm đã vượt mốc 5.000 chỉ tính riêng thị trường Việt Nam. Và đó mới chỉ là phần nhìn thấy. Còn bên dưới là cả một hệ thống biến thể sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc, chất liệu, tính năng kỹ thuật…

Áp lực đặt lên đội ngũ bán hàng là không nhỏ. Họ không thể nhớ hết mọi chi tiết về sản phẩm, phải liên tục tra cứu hệ thống khi được hỏi. Trong khi đó, khách hàng ngày càng có xu hướng ngại tương tác với nhân viên tại cửa hàng, đặc biệt là khi cảm thấy bị "bám đuổi" hoặc mất thời gian chờ đợi. Trên kênh website hay fanpage, lượng nhân sự tư vấn thường không đủ để đáp ứng kịp nhu cầu vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi tối và cuối tuần - thời điểm khách hàng có xu hướng mua sắm cao nhất. Khi không chắc chắn món đồ mình chọn có phù hợp hay không, người tiêu dùng dễ rơi vào tình trạng "bỏ giỏ" chỉ vì thiếu một lời khuyên đúng lúc.

Nhiều khách chọn giải pháp lặng lẽ rời đi nếu không chắc món đồ họ định mua có phù hợp không. Và trong thế giới của thể thao, một cú chọn sai sản phẩm, như đôi giày chạy không đủ đệm, hay chiếc áo khoác không chống nước, có thể khiến trải nghiệm của họ "toang" ngay từ lần đầu.

Khi AI trở thành "chuyên viên" tư vấn bán hàng cho đến hỗ trợ đổi trả

Trải nghiệm trợ lý ảo giúp doanh nghiệp tư vấn, chốt đơn tại đây: Chat ngay với AI của Bizfly

Được phát triển bởi Bizfly, trực thuộc VCCorp, giải pháp BizChatAI là một trợ lý ảo tư vấn bán hàng hỗ trợ thương hiệu thể thao tháo gỡ bài toán quá tải từ việc tư vấn bán hàng cho đến hỗ trợ đổi trả. Được đào tạo trên bộ dữ liệu sản phẩm, AI hiểu rõ từng loại trang phục, thông số kỹ thuật, công dụng, thậm chí cả điều kiện sử dụng cụ thể. Chỉ với một câu hỏi đơn giản, AI có thể lập tức gợi ý từ giày phù hợp, túi đựng, áo khoác cho đến phụ kiện cần thiết, dựa trên logic sản phẩm và nhu cầu cụ thể của người dùng.

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn bán hàng, BizChatAI còn có thể hỗ trợ khách đổi trả hàng như một nhân viên thực thụ từ việc giải đáp các câu hỏi thường gặp sau khi mua hàng như: "Tôi có thể đổi size không?", "Làm sao để trả hàng?", "Thời gian hoàn tiền là bao lâu?". Những tương tác này trước đây từng dồn lên tổng đài và đội ngũ chăm sóc khách hàng, giờ đã được AI xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác và nhất quán.

Được "đào tạo" bài bản theo đúng quy trình nghiệp vụ, AI có thể tự động hướng dẫn khách từng bước đổi trả theo chính sách, kiểm tra điều kiện dựa trên lịch sử đơn hàng, thậm chí chủ động đề xuất sản phẩm thay thế phù hợp hơn nếu khách chưa hài lòng. Đây là dạng công việc vốn tiêu tốn nhiều thời gian của đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH), nhưng nay đã được tự động hoá một cách nhanh chóng, chính xác.

Khả năng phản hồi 24/7, ngôn ngữ tư vấn thân thiện và linh hoạt, giúp BizChat AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang trở thành một phần của hành trình mua sắm: từ tư vấn, hướng dẫn mua hàng, hỗ trợ thanh toán, cho đến xin đánh giá sau sử dụng. Như vậy, khách hàng không cần gọi tổng đài, không cần gửi email, mọi việc được xử lý tức thì và chính xác ngay trên nền tảng bán hàng.

AI định hình hành vi mua sắm mới đem lại hiệu quả doanh thu X2

Việc ứng dụng trợ lý AI vào bán hàng không chỉ giúp giải bài toán tư vấn - đổi trả - quản lý dữ liệu khách hàng, mà còn đang mở ra một hành vi mua sắm mới. Khách hàng giờ đây có thể tự tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm chỉ bằng cách tương tác với AI. Họ không cần gọi nhân viên, không cần inbox fanpage, không cần dò từng dòng mô tả sản phẩm. Mọi thông tin họ cần được cung cấp ngay tại điểm chạm - nhanh chóng, chính xác và cá nhân hóa.

Dữ liệu nội bộ của thương hiệu cho thấy, tỷ lệ chốt đơn của nhóm khách sử dụng BizChat AI cao gấp 2 lần so với nhóm không dùng. Thời gian tìm kiếm sản phẩm giảm tới 28%, giúp hành trình mua ngắn lại, ít gián đoạn hơn. Nhân viên được "giải phóng" để tập trung vào những công việc có tính cá nhân hóa cao hơn: hỗ trợ tại điểm bán, hay trực tiếp tham gia đào tạo nghiệp vụ cho trợ lý ảo AI của họ. Hệ quả là năng suất bán hàng tăng rõ rệt, thời gian tư vấn mỗi khách rút ngắn, tỷ lệ hài lòng được cải thiện đáng kể mà đội ngũ không còn cảm thấy bị quá tải.

Một bước chuyển đổi để tăng trưởng bền vững

BizChatAI đã chứng minh hiệu quả đặc biệt trong ngành bán lẻ cần xử lý khối lượng sản phẩm lớn, dữ liệu khách hàng phức tạp và hành vi mua thay đổi liên tục. Giải pháp cũng giúp nhiều thương hiệu vượt qua giới hạn vận hành nhờ kết hợp tư duy công nghệ và hiểu hành vi tiêu dùng.

Với tốc độ học nhanh, tùy biến cao và khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản trị nội bộ (CDP, CRM, Call Center...), BizChatAI không chỉ đơn thuần là một công cụ, mà là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô tư vấn, tăng doanh thu mà không cần mở rộng tương ứng về mặt nhân sự.

Vào ngày 22/8 tới, Bizfly sẽ tổ chức sự kiện AI-Driven Meet-up: Khai thác tiềm năng Chat AI trong tiếp thị, tương tác và chăm sóc khách hàng toàn diện. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, tài chính - ngân hàng, giáo dục trực tiếp trải nghiệm các giải pháp Chat AI mới nhất, cập nhật xu hướng và lắng nghe các case study thực chiến từ ngành. Theo dõi thông tin mới nhất về giải pháp cũng như sự kiện tại đây: Xem chi tiết thông tin