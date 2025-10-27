Không nhóm nào giàu nhanh hơn giới đại gia AI và công nghệ: 46 tỷ phú mới ra đời, tổng tài sản lên tới 3,2 ngàn tỷ USD

Không nhóm nào giàu nhanh hơn giới đại gia công nghệ trong bối cảnh thị trường tràn ngập vốn đầu tư, nhất là cho AI: họ đã “bỏ túi” thêm 600 tỷ USD và tạo ra thêm 46 tỷ phú mới, với tổng tài sản lên tới 3,2 ngàn tỷ USD, theo Forbes.

Dưới đây là danh sách các tỷ phú làm giàu nhờ AI và công nghệ năm 2025:

Alexandr Wang

Lĩnh vực: AI - Tài sản: 3,6 tỷ USD

Ở tuổi 28, Wang là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới và là một trong 19 tỷ phú công nghệ dưới 30 tuổi. Scale AI của anh, chuyên gắn nhãn dữ liệu cho các “ông lớn” AI như OpenAI, Google và Meta.

Giữa tháng 6, Meta gây xôn xao giới công nghệ khi chi 14,3 tỷ USD mua 49% cổ phần Scale AI, mời được nhà đồng sáng lập Wang gia nhập và dẫn dắt đội ngũ phát triển siêu trí tuệ nhân tạo AGI. The Verge đánh giá hành động lôi kéo Wang không khác việc mua một ngôi sao bóng đá hay bóng rổ nổi tiếng.

Sinh ra ở bang New Mexico, anh làm kỹ sư toàn thời gian ở Thung lũng Silicon từ năm 17 tuổi ở Addepar và Quora. Năm 19 tuổi, anh bỏ MIT sau thời gian ngắn học ngành máy học (machine learning) để tham gia Y Combinator và khởi nghiệp với Scale AI.

Michael Intrator

Lĩnh vực: Điện toán đám mây - Tài sản: 10 tỷ USD

Michael Intrator CEO CoreWeave cùng hai nhà giao dịch khác từng tích trữ chip Nvidia để khai thác tiền mã hóa. Năm 2019, họ chuyển sang bán công suất tính toán, chuyên phục vụ từ startup nhỏ đến các tập đoàn lớn như Microsoft.

Tháng 5/2024, CoreWeave huy động 1,1 tỷ USD với mức định giá 19 tỷ USD và nộp hồ sơ IPO vào tháng 3.

Tính đến tháng 8/2025, Michael Intrator có khối tài sản ước tính 10 tỷ đô la sau đợt IPO hồi tháng 3 và giá cổ phiếu tăng vọt. Công ty đã tạo ra ít nhất 6 tỷ phú khác, bao gồm giám đốc phát triển và giám đốc chiến lược.

Joe Lonsdale

Lĩnh vực: Đầu tư công nghệ - Tài sản: 3,6 tỷ USD

Từng thực tập tại PayPal, anh là người học trò lâu năm của Peter Thiel và là người ủng hộ nội các ông Trump, Lonsdale, nhà đồng sáng lập Palantir trở thành tỷ phú sau khi cổ phiếu công ty dữ liệu này tăng 225% trong một năm qua. Anh cũng đồng sáng lập ứng dụng lập ngân sách công OpenGov, được bán phần lớn cổ phần cho Cox Enterprises với mức định giá 1,8 tỷ USD vào tháng 2/2024.

Yao Runhao

Lĩnh vực: Trò chơi trực tuyến - Tài sản: 1,3 tỷ USD

Ra mắt tháng 1.2024, game hẹn hò ứng dụng AI Love and Deepspace có 6 triệu người dùng mỗi tháng, chiếm hơn 80% trong tổng doanh thu 850 triệu USD mỗi tháng của hãng game Paper Games (Thượng Hải).

Dario Amodei

Lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo AI - Tài sản: 1,2 tỷ USD

Anthropic – cha đẻ của Claude (đối thủ của ChatGPT) – đã huy động 3,5 tỷ USD ở mức định giá 61,5 tỷ USD vào tháng 3 năm nay. CEO Amodei cùng em gái Daniela và năm đồng sự (cựu nhân viên OpenAI) đồng sáng lập Anthropic năm 2021. Hiện tại, tất cả họ đều là tỷ phú, trong đó có một cựu phóng viên Bloomberg và một giáo sư vật lý lý thuyết.

Luis von Ahno

Lĩnh vực: Công nghệ - Tài sản: 1,2 tỷ USD

Nhà khoa học máy tính Luis von Ahn đã đồng sáng chế chương trình bảo mật trang web CAPTCHA, hay còn gọi là bài kiểm tra Turing công khai hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính và con người. Sau đó, ông tạo ra reCAPTCHA, một công cụ thúc đẩy CAPTCHA phát triển, đồng thời hỗ trợ số hóa sách và các kho lưu trữ khác. Ông cũng đồng sáng lập Duolingo, một công ty có nền tảng trực tuyến là cách học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới.

Ước tính có hơn 100 triệu người dùng Duolingo mỗi tháng để học 40+ ngôn ngữ, từ tiếng Ả Rập đến Yiddish.

Liang Wenfeng

Lĩnh vực: Qũy phòng hộ, AI - Tài sản: 1 tỷ USD

Liang Wenfeng là một doanh nhân và doanh nhân người Trung Quốc, đồng sáng lập quỹ phòng hộ định lượng High-Flyer, đồng thời là người sáng lập và CEO của công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek.

Công ty AI DeepSeek của anh gây chấn động khi có mô hình được tuyên bố hiệu năng tương đương ChatGPT nhưng chi phí thấp hơn nhiều. Liang chưa huy động vốn bên ngoài, anh vẫn dùng lợi nhuận từ High-Flyer Capital Management.