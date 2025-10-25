Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sinh viên Mỹ bị còng tay vì hệ thống AI nhầm túi khoai tây chiên là súng

25-10-2025 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Một học sinh trung học ở bang Maryland bị cảnh sát khống chế vì hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận dạng sai vật thể trong tay em.

(Ảnh: Baltimore Sun/Getty Images)

Sự việc xảy ra tối 20/10 tại trường trung học Kenwood, hạt Baltimore (bang Maryland, Mỹ), khi Taki Allen đang ngồi ăn nhẹ cùng bạn bè thì bất ngờ bị cảnh sát rút súng áp sát. Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của trường đã gửi cảnh báo đến cơ quan chức năng vì cho rằng túi khoai tây chiên Doritos trong tay Allen là một khẩu súng.

“Khi họ bắt đầu tiến lại gần, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi nghe thấy họ hô ‘nằm xuống đất’. Tôi thực sự sốc”, Allen kể lại trên kênh WBAL-TV 11 News. Cảnh sát sau đó yêu cầu nam sinh quỳ gối, còng tay và lục soát, nhưng không tìm thấy vũ khí. Họ cho Allen xem bức ảnh do hệ thống AI chụp lại, trong đó bàn tay cậu đang cầm túi khoai tây chiên được cho là có hình dạng giống khẩu súng.

Theo giới chức, các trường trung học thuộc hạt Baltimore đã lắp đặt hệ thống phát hiện súng bằng AI từ năm 2024. Công nghệ này sử dụng camera an ninh để phát hiện vật thể nghi ngờ là vũ khí và lập tức gửi cảnh báo đến nhà trường và cảnh sát.

Trong thư gửi phụ huynh, trường Kenwood viết: “Chúng tôi hiểu sự việc này đã khiến học sinh liên quan và các em chứng kiến bị ảnh hưởng tâm lý. Nhà trường sẽ bố trí chuyên viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho những học sinh cần giúp đỡ”.

Cảnh sát hạt Baltimore cho biết đã nhận được tin báo về “một người khả nghi mang vũ khí” và nhanh chóng tới hiện trường. Sau khi xác minh, họ kết luận “không có vũ khí nào được tìm thấy”.

Ông Lamont Davis, ông của Allen, chia sẻ: “Không ai muốn điều này xảy ra với con mình. Không ai cả”.

Câu chuyện từ ngôi chùa lưu giữ thi thể nam sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

Theo Mạnh Dương

VTV

