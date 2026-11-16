Không phải bơi lội hay chạy bộ, nghiên cứu tìm ra bộ môn tốt nhất giảm tỷ lệ tử vong tới 47%

Chạy bộ, bơi lội và đạp xe từ lâu được biết đến là những hoạt động có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi so sánh các môn thể thao với nhau, một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh đã ghi nhận kết quả đáng chú ý: những người chơi các môn thể thao dùng vợt có nguy cơ tử vong thấp nhất trong những nhóm được khảo sát.

Theo The Guardian và Los Angeles Times , các môn thể thao này bao gồm tennis, cầu lông, squash (bóng quần)... Đáng chú ý, lợi ích không chỉ liên quan đến nguy cơ tử vong nói chung mà còn được ghi nhận đối với các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu hơn 80.000 người: Nhóm môn dùng vợt ghi nhận mức giảm nguy cơ tử vong lớn nhất

Nhóm môn dùng vợt ghi nhận mức giảm nguy cơ tử vong lớn nhất (Ảnh: UC Health)

Nghiên cứu công bố trực tuyến năm 2016 trên tạp chí British Journal of Sports Medicine phân tích dữ liệu của 80.306 người từ 30 tuổi trở lên tại Anh và Scotland.

Trong các cuộc khảo sát giai đoạn 1994-2008, người tham gia cung cấp thông tin về sức khỏe, lối sống và các môn thể thao đã tập trong 4 tuần gần nhất, gồm tần suất, thời lượng và cường độ vận động.

Sau đó, các nhà khoa học theo dõi tình trạng sống còn trong trung bình 9,2 năm, ghi nhận 8.790 ca tử vong.

Riêng phân tích về tử vong do bệnh tim mạch được thực hiện trên 75.014 người không có tiền sử được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch khi bắt đầu nghiên cứu; nhóm này ghi nhận 1.909 ca tử vong do tim mạch.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, giới tính, hút thuốc, chỉ số BMI và những hoạt động thể chất khác, các nhà nghiên cứu so sánh người tham gia với người không tham gia từng loại hình thể thao.

Kết quả, nhóm chơi tennis, cầu lông hoặc squash có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 47% so với người không chơi các môn dùng vợt. Mức giảm tương ứng ở nhóm bơi lội là 28%, aerobic là 27% và đạp xe là 15%.

Với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, nhóm môn dùng vợt ghi nhận mức giảm 56%, bơi lội 41% và aerobic 36%.

Biểu đồ so sánh mức giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và do bệnh tim mạch ở người tham gia từng loại hình thể thao so với người không tham gia chính loại hình đó. (Nguồn: British Journal of Sports Medicine, 2016; ảnh: LC)

Tuy nhiên, nghiên cứu có một hạn chế đáng chú ý: Thói quen vận động chỉ được ghi nhận trong 4 tuần trước thời điểm khảo sát. Các nhà khoa học không xác định được liệu người tham gia có tiếp tục duy trì những môn thể thao này trong khoảng 9 năm theo dõi hay không. Vì vậy, kết quả cho thấy mối liên hệ giữa việc chơi thể thao và nguy cơ tử vong, chứ chưa chứng minh các môn thể thao dùng vợt trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ.

Vì sao chạy bộ và bóng đá không có kết quả tương tự?

Nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng thống kê đủ rõ cho thấy nguy cơ tử vong thấp hơn ở người chạy bộ hoặc chơi bóng đá so với người không tham gia các môn tương ứng.

Charlie Foster, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Oxford, cho rằng kết quả có thể liên quan đến số người chơi bóng đá ít, số ca tử vong trong các nhóm thấp và khả năng người chạy bộ khai báo thời gian vận động cao hơn thực tế.

Ông nhấn mạnh lợi ích sức khỏe của chạy bộ và bóng đá vẫn rõ ràng, dù nghiên cứu này chưa chứng minh được mối liên hệ với nguy cơ tử vong thấp hơn về lâu dài.

Ulf Ekelund, chuyên gia dịch tễ học về hoạt động thể chất tại Đại học Cambridge, khuyên: “Nếu đang chơi thể thao, bạn nên tiếp tục chơi thể thao”.

Theo ông, không cần bỏ chạy bộ để chuyển sang tennis chỉ vì kết quả nghiên cứu. Điều quan trọng là chọn hình thức vận động mình yêu thích và duy trì đều đặn.