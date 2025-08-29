Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), vào hôm nay, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai năm 2025tại Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, số 537 Hùng Vương, phường Pleiku.

Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai tiến hành trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ USD. Đồng thời, Hội nghị cũng chứng kiến trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD.

Các dự án được phân bổ đa dạng trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Trong nhóm 42 dự án ký biên bản ghi nhớ, lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu với 23 dự án, tiếp theo là nông - lâm nghiệp và thủy sản với 13 dự án, 3 dự án thuộc lĩnh vực Du lịch và dịch vụ; 02 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 01 dự án thuộc lĩnh vực Dịch vụ Cảng và Logistics.

Trong đó, nổi bật như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam về năng lượng tái tạo (9.960 tỷ đồng); dự án Điện năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Năng lượng Vinenergo (thuộc Vingroup); Công ty CP Năng lượng Nhơn Hòa 2 về năng lượng tái tạo (9.500 tỷ đồng); Tập đoàn Sun Group (10.000 tỷ đồng) đầu tư về lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) đầu tư 2 dự án gồm: Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò (11 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 423 triệu USD) và dự án Cụm công nghiệp – nông nghiệp và Trung tâm logistics (530 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,4 triệu USD); Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa với dự án Nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp; Thành lập Phân viện nghiên cứu nông nghiệp: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai(6.000 tỷ đồng)...

Đối với 27 dự án đã được cấp phép, 13 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 1 dự án lĩnh vực năng lượng; 7 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng; 4 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ - du lịch; 2 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Trong đó, có Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ đầu tư dự án xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 (6.087 tỷ đồng); Công ty CP Arita xây dựng dự án nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam (3.509 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Barin và Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông đầu tư Bệnh viên quốc tế Long Vân (1.337 tỷ đồng)...

Đặc biệt, tại Hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ có bài phát biểu quan trọng, gửi thông điệp mời gọi hợp tác và khẳng định cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với Gia Lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, để hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp, tỉnh đã tổ chức không gian triển lãm kinh tế tại Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, bao gồm các gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP, gian hàng trình chiếu công nghệ AI, cùng các chương trình tham quan nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện lần này không chỉ đánh dấu những con số ấn tượng về quy mô dự án và nguồn vốn đầu tư, mà quan trọng hơn, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và tiềm năng phát triển vượt trội của tỉnh Gia Lai.

Thông qua Hội nghị, Gia Lai khẳng định vị thế là đối tác tin cậy và điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư, đồng thời thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo những thành công mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh và cả nước.

Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã cấp phép cho 123 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 57.485,7 tỷ đồng. Đặc biệt, có 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên tới 26.990,57 tỷ đồng (tương đương 1.080,62 triệu USD), chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư toàn tỉnh – một con số ấn tượng phản ánh sức hút mạnh mẽ của Gia Lai đối với các nhà đầu tư quốc tế. Riêng trong tháng 7/2025, toàn tỉnh đã thu hút thành công 5 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký lên đến 1.629,2 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là Dự án Trại heo giống ANT (MV) tại xã Đak Pơ với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng (tương đương 3,13 triệu USD), và Dự án Bệnh viện quốc tế Long Vân – dự án có quy mô lớn nhất trong tháng – với tổng vốn đầu tư 1.336,3 tỷ đồng.



