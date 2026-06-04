Không phải Cỗ máy thời gian, đây mới là 5 bảo bối mạnh nhất của Doraemon

Thế giới bảo bối của Doraemon không chỉ có những món đồ chơi tiện ích, mà còn ẩn chứa những phát minh mang sức mạnh tối cao. Dưới đây là 5 bảo bối sở hữu năng lực thao túng thực tại và nhân quả đáng sợ nhất từng xuất hiện.

Tủ điện thoại yêu cầu: Kẻ định hình đa vũ trụ

Không ngoa khi nói đây là bảo bối quyền năng bậc nhất của Mèo Ú. Chỉ với một câu lệnh "Nếu thế giới này...", thiết bị này ngay lập tức khởi động một thực tại song song theo ý muốn người dùng. Từ việc biến thế giới thành một hành tinh ma thuật cho đến việc xóa bỏ hoàn toàn khái niệm tiền tệ, Tủ điện thoại yêu cầu chứng minh khả năng tái cấu trúc toàn bộ quy luật vật lý và xã hội ở quy mô vũ trụ.

Tủ điện thoại theo yêu cầu từng mở đầu cho nhiều chuyến phiêu lưu của nhóm bạn Nobita.

Sổ dự định (Sổ Như Ý)/Nhật ký định sẵn: Thao túng tất cả

Nếu phương Tây có Death Note thì thế kỷ 22 có Sổ dự định. Mọi sự kiện, dù là vô lý hay điên rồ nhất, một khi đã được đặt bút ghi vào cuốn nhật ký này đều trở thành định mệnh bắt buộc phải xảy ra. Sức mạnh của nó nằm ở tính tuyệt đối: không một lực lượng nào có thể đảo ngược quỹ đạo của nhân quả đã định, biến người sở hữu thành vị thần cai trị dòng thời gian.

Và chính Nobita, khi dùng quyển sổ này, đã từng suýt nữa triệu hồi một ngôi sao chổi rơi xuống Trái Đất chỉ để... không phải làm bài tập.

Hộ chiếu ác ma/Hộ chiếu quỷ satan: Đánh thẳng vào tâm trí và nhận thức

Đây là bảo bối duy nhất khiến chính Doraemon phải kinh hãi và muốn tiêu hủy ngay lập tức. Chỉ cần xuất trình tấm hộ chiếu này, mọi hành vi tội ác, phi pháp hay phi đạo đức của người sử dụng đều được nạn nhân và toàn xã hội mặc nhiên tha thứ, chấp nhận. Sức mạnh bẻ gãy nhận thức và vô hiệu hóa cán cân công lý của nó chính là mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với nền văn minh nhân loại.

Hộ chiếu quỷ Satan từng được xem là một trong những chương "dark" nhất Doraemon.

Đèn pin phóng to / Thu nhỏ: Khi kích thước quyết định mọi thứ

Xuất hiện với tần suất dày đặc nhưng bộ đôi đèn pin này sở hữu tiềm năng hủy diệt ở cấp độ vĩ mô. Bằng cách thay đổi cấu trúc kích thước vật chất lên hàng triệu lần hoặc thu nhỏ xuống mức nguyên tử, chúng dễ dàng bẻ gãy mọi quy luật về trọng lực và khối lượng. Một hòn đá cuội có thể hóa thiên thạch, hay một hạm đội tối tân của người ngoài hành tinh cũng lập tức biến thành đồ chơi trong tích tắc.

Một trong những món bảo bối thường xuất hiện nhất của Doraemon.

Khăn trùm thời gian: Tuyệt tác thao túng vật chất

Vượt trội hơn cả Cỗ máy thời gian về tính cơ động, Khăn trùm thời gian cho phép can thiệp trực tiếp vào tiến trình sinh-lão-bệnh-tử của một vật thể độc lập. Chỉ với hai mặt xanh - đỏ, chiếc khăn có thể hồi sinh một hóa thạch triệu năm, sửa chữa mọi hư tổn vật lý, hoặc biến vũ khí hủy diệt của kẻ địch thành đống sắt vụn rỉ sét. Đây chính là công cụ tối thượng trong cả phòng thủ lẫn tấn công.

Khăn trùm thời gian xuất hiện không nhiều nhưng là món bảo bối rất mạnh.

Thậm chí, Khăn Trùm Thời Gian còn có thể tác động lên con người chứ không chỉ đồ vật và ước mơ "cải lão hoàn đồng" của nhân loại thực sự trở thành sự thật.