Thanh niên dùng tay che mặt khi thấy CSGT: Phát hiện vi phạm, mức phạt hơn 6,7 triệu

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, người này đã dùng tay che mặt nhằm né tránh việc ghi nhận hình ảnh và xử lý vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã phối hợp với Công an xã Phúc Lợi tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.Đ.X.N (sinh năm 2007), trú tại thôn 3 Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai và yêu cầu đến cơ quan Công an làm việc theo quy định.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Tại cơ quan Công an, N.Đ.X.N đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông, gồm: không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm nêu trên là 6.750.000 đồng.

Ngoài việc xử lý đối với N.Đ.X.N, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh trách nhiệm của phụ huynh, chủ phương tiện trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Việc che mặt, né tránh hoặc tìm cách đối phó với lực lượng chức năng không làm mất đi hành vi vi phạm, bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể được phát hiện, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt đối với thanh thiếu niên, việc điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và thiếu các giấy tờ bắt buộc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.